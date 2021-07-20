نزار بركة يوّجه رسالة قوية لحكام الجزائر :” رجعو لله وبراكا من التفرقة”

2021-07-20 / 10:45 صباحًا
0
هبة بريس- الرباط

قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أن الجزائر تواصل تصعيدها الدبلوماسي والاعلامي ضد الوحدة الترابية المغربية، وضد مصالح المملكة ورموز ومؤسسات الأمة المغربية.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو بثه على موقع الحزب بالفايسبوك، قائلا:”“حنا كمغاربة، وماشي كحزب الاستقلال فقط، ما يمكنش نسمحو بأي تطاول على مقومات السيادة الوطنية اللي هي متجذرة في التاريخ، وبلادنا ما يمكنش تبقى ساكتة تتفرج على سلوكات حكام الجزائر والمناورات التي تُحاك، في السر والعلن، ضد الوحدة الترابية والمصالح الحيوية والاقتصادية ديال بلادنا، وضد السلم والاستقرار والتنمية بالمنطقة المغاربية وجنوب الصحراء”.

وختم بركة قائلا : “نقول لأصحاب هذه التصعيد رجعو لله وفضيلة حسن الجوار وخدمة مصالح الشعوب المغاربة وباراكا من التشتيت ونشر العداوة، وكفى من أساليب تصدير الأزمات واختلاق أعداء وهميين.. واصفا هذه التصرفات بالبائدة التي ما زال يحن اليها مع الأسف حكام الجزائر”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني…

2021-07-20 / 11:18 صباحًا
Photo of أخنوش يعلن ترشحه على رأس لائحة الأحرار بجماعة أكادير

أخنوش يعلن ترشحه على رأس لائحة الأحرار بجماعة أكادير

2021-07-19 / 11:21 مساءً
Photo of الحليمي : المغرب عرف كيف يدافع عن سيادته ومصالحه العليا بشكل هادئ

الحليمي : المغرب عرف كيف يدافع عن سيادته ومصالحه…

2021-07-19 / 10:20 مساءً
Photo of إستقالات من حزب “منيب” تقوي تحالف اليسار الديمقراطي بأكادير

إستقالات من حزب “منيب” تقوي تحالف اليسار الديمقراطي بأكادير

2021-07-19 / 8:30 مساءً
Photo of المملكة المغربية..خلط الأوراق والتحذير من المسّ بالوحدة الترابية

المملكة المغربية..خلط الأوراق والتحذير من المسّ بالوحدة الترابية

2021-07-19 / 7:00 مساءً
Photo of وزارة الداخلية تحدد فترة إيداع ترشيحات انتخابات الغرف المهنية وموعد الحملة الانتخابية

وزارة الداخلية تحدد فترة إيداع ترشيحات انتخابات الغرف المهنية…

2021-07-19 / 6:02 مساءً
Photo of استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور ..خذوه بالمرة !!

استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور ..خذوه بالمرة !!

2021-07-19 / 5:12 مساءً
Photo of العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

2021-07-18 / 11:13 مساءً
Photo of ”بوعياش“ تدعو للسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات

”بوعياش“ تدعو للسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات

2021-07-18 / 11:00 مساءً
Photo of وزير داخلية موريتانيا يبدي إعجابه بالتجربة المغربية في التنمية

وزير داخلية موريتانيا يبدي إعجابه بالتجربة المغربية في التنمية

2021-07-18 / 9:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق