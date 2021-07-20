وفاة رائد الحداثة المغربي محمد سبيلا

2021-07-20 / 8:49 صباحًا
1
هبة بريس- متابعة

توفي أمس الاثنين 19 يوليوز 2021، المفكر المغربي محمد سبيلا، الذي يعتبر من أبرز المعتنين والمنشغلين بمطلب الحداثة، إثر مضاعفات فيروس “كورونا”.

ويعد محمد سبيلا من أبرز الأسماء البحثية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة محمد الخامس) بالرباط، وسبق له أن ترأس شعبة الفلسفة بكلية الآداب بفاس، وأطر أجيالا من الباحثين في الفلسفة.

وعرف سبيلا بكونه باحثا كرس حياته لهم الحداثة وعوائق التحديث، وأغنى الخزانة العربية بمؤلفات تقرب من التفكير الفلسفي ومفاهيمه ومخاضات الحداثة وثمارها وأفق النقاش الفكري الإنساني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني : الوضعية الوبائية بالمغرب مقلقة والتلقيح جنب بلادنا الأسوأ

العثماني : الوضعية الوبائية بالمغرب مقلقة والتلقيح جنب بلادنا…

2021-07-20 / 12:55 مساءً
Photo of أكادير : ضبط مسؤول في ال ” بيجيدي” يوزع أضاحي العيد

أكادير : ضبط مسؤول في ال ” بيجيدي” يوزع…

2021-07-20 / 11:58 صباحًا
Photo of الدار البيضاء..استمرارية خدمات النقل الحضري عبر الحافلات خلال يوم عيد الأضحى

الدار البيضاء..استمرارية خدمات النقل الحضري عبر الحافلات خلال يوم…

2021-07-20 / 11:45 صباحًا
Photo of الصويرة .. المصادقة على 279 مشروعا للتنمية البشرية في 2019-2020

الصويرة .. المصادقة على 279 مشروعا للتنمية البشرية في…

2021-07-20 / 9:09 صباحًا
Photo of مندوبية “التامك” تردّ على بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بخصوص الريسوني

مندوبية “التامك” تردّ على بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق…

2021-07-20 / 8:57 صباحًا
Photo of الحكومة تُعلن عن تشديد إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا

الحكومة تُعلن عن تشديد إجراءات الحد من انتشار وباء…

2021-07-19 / 10:45 مساءً
Photo of نُشطاء يطلقون عريضة تستنكر منع صلاة عيد الأضحى

نُشطاء يطلقون عريضة تستنكر منع صلاة عيد الأضحى

2021-07-19 / 9:35 مساءً
Photo of طرفاية: بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا السلطات تعقد اجتماعا مع المجتمع المدني

طرفاية: بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا السلطات تعقد اجتماعا مع…

2021-07-19 / 9:30 مساءً
Photo of شراكة بين بريد كاش والمكتب الوطني للسكك الحديدية لبيع تذاكر القطار

شراكة بين بريد كاش والمكتب الوطني للسكك الحديدية لبيع…

2021-07-19 / 9:28 مساءً
Photo of آيت الطالب يُكذّب اللجنة الاستطلاعية حول صفقات كورونا

آيت الطالب يُكذّب اللجنة الاستطلاعية حول صفقات كورونا

2021-07-19 / 8:20 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق