وفاة رائد الحداثة المغربي محمد سبيلا

هبة بريس- متابعة

توفي أمس الاثنين 19 يوليوز 2021، المفكر المغربي محمد سبيلا، الذي يعتبر من أبرز المعتنين والمنشغلين بمطلب الحداثة، إثر مضاعفات فيروس “كورونا”.

ويعد محمد سبيلا من أبرز الأسماء البحثية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة محمد الخامس) بالرباط، وسبق له أن ترأس شعبة الفلسفة بكلية الآداب بفاس، وأطر أجيالا من الباحثين في الفلسفة.

وعرف سبيلا بكونه باحثا كرس حياته لهم الحداثة وعوائق التحديث، وأغنى الخزانة العربية بمؤلفات تقرب من التفكير الفلسفي ومفاهيمه ومخاضات الحداثة وثمارها وأفق النقاش الفكري الإنساني.

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