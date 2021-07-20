توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء بالمغرب

هبة بريس- متابعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، بينما سيكون حارا شيئا ما بالسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وبالواجهة المتوسطية، وذلك خلال الصباح و الليل. فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بمجموع ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و25 درجة بكل من شمال ووسط البلاد، والمنطقة الشرقية وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 36 و42 درجة بكل من الشياظمةن وداخل منطقة سوسن والسهول الواقعة غرب الأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 30 و36 درجة بالسايس، ووادي ملوية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والريف، والمنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 24 و30 درجة بالسواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سباراتيل والجرف الأصفر، وهائجا بباقي السواحل محليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وسيدي إفني.

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