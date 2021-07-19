أخنوش يعلن ترشحه على رأس لائحة الأحرار بجماعة أكادير

2021-07-19 / 11:21 مساءً
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هبة بريس- الرباط

كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رسميا، عن خوضه غمار الانتخابات الجماعية بأكادير على رأس لائحة حزب “الحمامة ”

وأعلن أخنوش، في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الاثنين على صفحة الحزب بالفايسبوك “اليوم، قررت أنني نترشح على رأس لائحة الأحرار في انتخابات المجلس الجماعي لأگادير… وكنواعد الساكنة أنني غادي نحرص على تنفيذ التزامات الأحرار، لأن أگادير وناسها يستاهلوا أحسن”.

جدير بالذكر أن الوزير عزيز أخنوش، هو من مواليد العام 1961، في مدينة تافراوت، في ضواحي مدينة أكادير جنوبا، ويشير موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري، على الإنترنت، إلى أن الوزير أخنوش، حاصل على دبلوم في التسيير من جامعة شيربروك، في كندا.

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