فرنسا تدخل الموجة الرابعة من وباء كورونا

هبة بريس- وكالات

أعلنت الحكومة الفرنسية عن دخول البلاد في موجة رابعة من وباء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة ستمضي قدما بخطة جديدة لمكافحة الفيروس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال في أعقاب اجتماع الحكومة يوم الاثنين، إن الخطة تهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات، التي تشهد زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتشمل الخطة الغرامات المالية لغير الملتزمين بالقواعد، بما في ذلك ضرورة امتلاك تصريح صحي خاص يحصل عليه المطعمون لزيارة دور السينما والمطاعم، فيما سيكون التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا للكوادر الطبية في البلاد.

وتتضمن الخطة أكثر الإجراءات شدة في أوروبا لمحاربة فيروس كورونا، حيث شهدت فرنسا احتجاجات ضد الإجراءات الجديدة.

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