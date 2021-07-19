الرئيس التونسي يزور المستشفى الميداني المغربي

2021-07-19 / 10:21 مساءً
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هبة بريس- الرباط

عاين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين 19 جويلية 2021، تقدّم أشغال تركيز المستشفى الميداني الذي وفّرته المملكة المغربية في إطار مساهمتها في دعم جهود تونس في مكافحة تفشي فيروس كوفيد 19 بأوامر من الملك محمد السادس.

واطّلع قيس سعيد، على مختلف مكونات هذا المستشفى الميداني الهام وما يوفره من أسرة إنعاش ستساهم في تخفيف الضغط المسلّط على المستشفيات، ويُمكّن من تعزيز قدرات المنظومة الصحية لتونس.

وعبّر قيس سعيد عن جزيل شكره وفائق تقديره للمملكة المغربية على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس متانة وشائج الأخوة الصادقة بين البلدين وتُعزز قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين الشقيقين لا سيّما في مثل هذه الظروف الصحية الصعبة.

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تعليق واحد

  1. هذا اقل ما يمكن تقديمه لاخواننا التونسيين.نطلب من العلي القدير مساعدة اخوتنا على تجاوز ازمتهم.عاشت الصداقة اامغربية التونسية.

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