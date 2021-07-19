نُشطاء يطلقون عريضة تسنكر منع صلاة عيد الأضحى
هبة بريس- الرباط
أطلق نحو 200 ناشط مغربي عريضة يدعون فيها السلطات إلى إعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى، بعد قرار باستمرار غلقها للعام الثاني، لمنع تفشي فيروس “كورونا”.
وتساءل الموقعون على العريضة “كيف يعقل أن تفتح الفضاءات العامة على مصراعيها، التجارية منها والترفيهية والرياضية والاستجمامية، وتستثنى المصليات والمساجد المفترض أن تحترم وتعظم إذ هي من شعائر الله عز وجل”.
واعتبر الموقعون أن هذا القرار “جولة أخرى من التدبير السيء المرتبك المستهدف لعقيدة الأمة طيلة مراحل الجائحة، إذ تعاملت الدولة مع المسجد كأنه مرفق ثانوي، آخر ما يفكر في فتحه لعموم المواطنين رغم الاستنكار والتنديد الذي صاحب ذلك من علماء ومثقفين ودعاة وعموم المواطنين”.
ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
1
3
7 تعليقات
نعلة الله على كل من يزايد علينا في أرض المغرب بالإسلام والدين الإسلامي الحنيف
نعلة الله على كل من يكفر الدولة المغربية أو أي مغربي فوق أرض المغرب
قبح الله سعيكم لأهداف سياسية فارغة تتلاعبون بمشاعر البسطاء من الناس
لم نعد ندري هل القرارات تتخذ من قبل المسؤولين المغاربة ام ان هناك جهات اعلى منهم هي التي تأمرهم وهي التي تقرر مصير الشعب المغربي . …!!
كلامهم على صواب
يجب الخروج للشارع و المطالبة بتنحي هذا المسؤول العدو للاسلام و المسلمين. أقول لهذا المسؤول لن ينفعك أسيادك و لا اتباعك يوم الحساب .أما الكرسي فلن يدوم لأحد
نشطاء في ماذا
مصلحة الوطن لا تتعارض مع اااسلام الحق.هناك من يريد الركوب على احداث لحاجة في نفس يعقوب ولا يفتح فمه الا عند طبيب الاسنان
كفى من المزايدات الرخيصة ابتغء الفتنة وليس مصلحة المسلمين.المغاربة لا يؤدلجون ولا ينفعاون