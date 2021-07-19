نُشطاء يطلقون عريضة تسنكر منع صلاة عيد الأضحى

هبة بريس- الرباط

أطلق نحو 200 ناشط مغربي عريضة يدعون فيها السلطات إلى إعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى، بعد قرار باستمرار غلقها للعام الثاني، لمنع تفشي فيروس “كورونا”.

وتساءل الموقعون على العريضة “كيف يعقل أن تفتح الفضاءات العامة على مصراعيها، التجارية منها والترفيهية والرياضية والاستجمامية، وتستثنى المصليات والمساجد المفترض أن تحترم وتعظم إذ هي من شعائر الله عز وجل”.

واعتبر الموقعون أن هذا القرار “جولة أخرى من التدبير السيء المرتبك المستهدف لعقيدة الأمة طيلة مراحل الجائحة، إذ تعاملت الدولة مع المسجد كأنه مرفق ثانوي، آخر ما يفكر في فتحه لعموم المواطنين رغم الاستنكار والتنديد الذي صاحب ذلك من علماء ومثقفين ودعاة وعموم المواطنين”.

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