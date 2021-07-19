شراكة بين بريد كاش والمكتب الوطني للسكك الحديدية لبيع تذاكر القطار

2021-07-19 / 9:28 مساءً
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هبة بريس-

أعلن بريد كاش والمكتب الوطني للسكك الحديدية عن إرساء شراكة لبيع تذاكر القطار.

ولهذه الغاية وضع بريد كاش رهن إشارة زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية شبكة تضم أزيد من 900 وكالة تغطي جميع أنحاء المملكة بما في ذلك المناطق الحضرية وشبه الحضرية والقروية.

وأوضح بريد كاش في بلاغ أنه “لن يترتب عن اقتناء التذاكر عبر شبكته أية تكاليف إضافية للمسافرين”، مشيرا إلى أنه من خلال إجراء هذه العملية مسبقا عبر شبكة بريد كاش، سيتمكن الزبون من الاستفادة من أسعار مميزة.

وتعتمد وكالات بريد كاش توقيت عمل مرن من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء من الاثنين إلى السبت مع احترام جميع التدابير الاحترازية التي تمليها حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بانتشار الوباء كوفيد ـ 19 وذلك حفاضا على صحة الجميع.

وحسب السيد عبد الحق بن عنان المدير العام لبريد كاش، فإن هذه الشراكة، التي تأتي في سياق خاص، تروم تسهيل عملية شراء تذاكر القطار، خاصة خلال فترات الذروة.

وتندرج هذه الاتفاقية أيضا في إطار سياسة “خدمة القرب” التي أطلقها المكتب الوطني للسكك الحديدية في أكتوبر 2020، بحيث تتيح شراء تذاكر القطار بكل سهولة من جوار السكن.

وشركة بريد كاش، فرع البريد بنك، أنشأت سنة 2014. وهي مؤسسة تقدم خدمة بسيطة وسريعة لتحويل واستقبال الأموال بالمغرب والخارج.

وتقترح بريد كاش أيضا مجموعة متكاملة من خدمات القرب، مثل أداء الفواتير (الاتصالات والماء والكهرباء) والضرائب والرسوم، وأداء الضريبة على السيارات.

وعلاوة على ذلك، وباعتبارها مؤسسة للأداء، تقترح بريد كاش حسابات الأداء التي تمكن حاملها من إجراء العديد من المعاملات المالية الفورية من خلال البطاقة البنكية فيساع وتطبيق « BaridPay » المتوفر على منصات بلاي ستور واب ستور.

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