سيارة “تدهس” 5 أشخاص بمنطقة “ماربيا” الاسبانية

هبة بريس- متابعة

كشفت شرطة منطقة “ماربياجنوب اسبانيا أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا إثر صطدام سيارة بأشخاص على رصيف منتجع.

وأكد المصدر ذاته أن السيارة اقتحمت رصيف على جانبيها مقاهي ومطاعم وأصيب عدة أشخاص بعضهم إصاباتهم خطيرة، حيث تم توقيف سائق السيارة قصد التحقيق معه.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت لموقع الحادث أحد الشرايين الرئيسية في المدينة الساحلية سيارات الإسعاف وضباط الشرطة بينما يقوم النوادل بتنظيف أو مساعدة الناس على الأرض.

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