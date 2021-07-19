سيارة “تدهس” 5 أشخاص بمنطقة “ماربيا” الاسبانية

2021-07-19 / 8:36 مساءً
0

هبة بريس- متابعة

كشفت شرطة منطقة “ماربياجنوب اسبانيا أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا إثر صطدام سيارة بأشخاص على رصيف منتجع.

وأكد المصدر ذاته أن السيارة اقتحمت رصيف على جانبيها مقاهي ومطاعم وأصيب عدة أشخاص بعضهم إصاباتهم خطيرة، حيث تم توقيف سائق السيارة قصد التحقيق معه.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت لموقع الحادث أحد الشرايين الرئيسية في المدينة الساحلية سيارات الإسعاف وضباط الشرطة بينما يقوم النوادل بتنظيف أو مساعدة الناس على الأرض.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا.. تأجيل تطعيم الأشخاص أقل من 18 سنة

بريطانيا.. تأجيل تطعيم الأشخاص أقل من 18 سنة

2021-07-19 / 7:18 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو.. حقيقة “سرير الكرتون” بغرف نوم الرياضيين

أولمبياد طوكيو.. حقيقة “سرير الكرتون” بغرف نوم الرياضيين

2021-07-19 / 11:30 صباحًا
Photo of قرار جديد من الداخلية السعودية بشأن سفر المواطنين

قرار جديد من الداخلية السعودية بشأن سفر المواطنين

2021-07-19 / 10:37 صباحًا
Photo of مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “يصحح” عبارة لرئيس الحكومة “

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “يصحح” عبارة لرئيس الحكومة “

2021-07-19 / 10:27 صباحًا
Photo of قتيل وجرحى بإطلاق نار في أريزونا الأمريكية

قتيل وجرحى بإطلاق نار في أريزونا الأمريكية

2021-07-19 / 9:18 صباحًا
Photo of بسبب أغنية ” راني مغبون دارها بيا تبون”.. الحكم على الشاب “بيلو” بـ14 شهرا حبسا بالجزائر

بسبب أغنية ” راني مغبون دارها بيا تبون”.. الحكم…

2021-07-18 / 5:28 مساءً
Photo of أزيد من 4 آلاف مهاجر سري جزائري وصلوا إلى إسبانيا منذ مطلع السنة

أزيد من 4 آلاف مهاجر سري جزائري وصلوا إلى…

2021-07-18 / 3:01 مساءً
Photo of زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل بنما

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل بنما

2021-07-18 / 2:25 مساءً
Photo of وفاة أول حالة إصابة بشرية في الصين بـ”الفيروس القردي B”

وفاة أول حالة إصابة بشرية في الصين بـ”الفيروس القردي…

2021-07-18 / 1:20 مساءً
Photo of عزل رئيس وزراء بريطانيا ووزير ماليتها بعد مخالطة مصاب بكورونا

عزل رئيس وزراء بريطانيا ووزير ماليتها بعد مخالطة مصاب…

2021-07-18 / 10:59 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق