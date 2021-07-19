إستقالات من حزب “منيب” تقوي تحالف اليسار الديمقراطي بأكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قدم 39 حزبيا في الحزب الاشتراكي الموحد بأكادير، استقالتهم من صفوف الحزب والتحاقهم بتحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، وفق ما تفيده وثيقة صادرة عن المنسحبين، توصلت “هبة بريس” بنسخ منها.

وأعلن المنسحبون دعمهم للوائح “الرسالة” رمز فيدرالية اليسار الديمقراطي، بل وتمت تزكية أبرز المنسحبين كما هو الحال لكاتب الفرع السابق آدم بوهدما الذي تمت تزكيته وكيلا للائحة الفيدرالية برسم تشريعيات 2021 بأكادير، وسناء فوزي وكيلة للائحة المجلس البلدي لاكادير في الشق المتعلق بالترتيب النسائي.

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