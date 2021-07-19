سبتة المحتلة.. تدفق المهاجرين المغاربة يعطل مكتب اللجوء

هبة بريس- الرباط

تسبب تدفق عشرات المهاجرين المغاربة المتواجدين بسبتة المحتلة،اليوم الاثنين 19 يوليوز، على مكتب طلبات اللجوء بمنطقة تراخال بالثغر السليب، في توقف عن العمل بشكل مؤقت.

وبحسب موقع “سوتا الفارو” فان قيام المكتب بمعالجة بعض طلبات “اللجوء” دفع بتدفق كبير للمهاجرين المغاربة الذين كانوا قد تسللوا إلى سبتة المحتلة خلال عملية “الاختراق” الجماعي التي نفذها عشرات المهاجرين شهر ماي الماضي.

وبحسب المصدر ذاته فقد أدت حالة الفوضى والاكتظاظ الى تعطل سير العمل بالمكتب مما دفع بالمسوولين الى طلب تدخل السلطات الامنية.

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