بريطانيا.. تأجيل تطعيم الأشخاص أقل من 18 سنة

2021-07-19 / 7:18 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قررت الحكومة البريطانية عدم تلقيح معظم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد- 19، حتى تتوفر المزيد من البيانات حول اللقاحات المتاحة.

وقالت الحكومة البريطانية إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما والذين يعانون إعاقات عصبية شديدة ومتلازمة داون وكبت المناعة وإعاقات التعلم المتعددة أو الشديدة، وكذلك أولئك الذين هم على اتصال منزلي مع الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، سيكونون مؤهلين للتلقيح.

وجاء قرار تأجيل إعطاء الجرعات لمعظم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بناء على توصية لجنة استشارية من الخبراء.

وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إن الفوائد الصحية للتطعيم الشامل لا تفوق المخاطر التي يتعرض لها معظم الشباب، الذين يعانون عادة من أعراض خفيفة فقط من الفيروس.

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