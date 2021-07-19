جانب من احتجاجات عمال الفندق

أكادير : مستخدمو فندق ” موكادور” يحتجون على إغلاقه ويطالبون تدخل مركزي

2021-07-19 / 7:30 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم مستخدمي فندق ” موكادور” وقفة إحتجاجية اليوم الاثنين 19 يوليوز، وهي الوقفة الثالثة بعد إحتجاج مماثل أيام 12 و13 من شهر يوليوز الجاري، أمام مقر الفندق الكائن بالمنطقة السياحية بأكَادير، وذلك احتجاجا على قرار الإغلاق المتخذ من قبل الإدارة دون سابق إنذار.

وندد المستخدمون بقرار إغلاق الفندق في فترة الصيف الذي يعرف كل سنة وفود عدد من السياح المغاربة والأجانب على المنشأة السياحية، واصفين الإجراء المتخذ من قبل الإدارة بغير القانوني، كما نددوا بغياب الحوار الجاد مع الإدارة.

وكان حوالي 136 مستخدما قد تفاجأوا صباح يوم 2 يوليوز من السنة الجارية، بإغلاق فندق “موكَادور” التابع لهولدينغ رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي، مقابل اقتراح مبالغ مالية، وصفها المستخدمون بالهزيلة، كتعويض لهم من طرف الإدارة.

هذا ولم يكن المستخدمون على علم بإفلاس المجموعة السياحية موكادور إلا عندما منعهم حراس الأمن الخاص من ولوج الفندق، وأخبرتهم رئيسة الموارد البشرية بقرار الإغلاق المفاجئ، والذي يتزامن مع بداية العطلة الصيفية التي تعرف فيها مدينة أكادير رواجا سياحيا كبيرا.

وأثبت المستخدمون هذا المنع من خلال مفوضين قضائيين قاموا بإجراء معاينات منعهم من ولوج الفندق السياحي المذكور، وذلك عبر إنجاز محاضر في الموضوع لفائدتهم قصد الإدلاء بها مستقبلا لدى المحكمة المختصة.

وللإشارة فمجموعة فنادق رياض موكادور المغلقة حاليا، سواء بمراكش وأكادير تشغل حوالي 700مستخدم ممن تم منعهم من ولوج سبعة فنادق موجودة بمراكش وفندق واحد بمدينة أكادير، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء قرار الإغلاق المتخذ من قبل الإدارة العامة للمجموعة السياحية الشهيرة.

وحسب مصادر مطلعة على ملف هذه المجموعة السياحية، فإن الشركات التابعة لهولدينغ الراحل ميلود الشعبي تعرف أزمة حاليا في التسيير، بعد نشوب صراعات بين الورثة والتي بلغ مداها المحاكم.

وطالب المحتجون تدخلا مركزيا، من أجل إيجاد حل لمشكل الاغلاق وتشريد المئات من العمال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سبتة المحتلة.. تدفق المهاجرين المغاربة يعطل مكتب اللجوء

سبتة المحتلة.. تدفق المهاجرين المغاربة يعطل مكتب اللجوء

2021-07-19 / 7:52 مساءً
Photo of أكسيوس : وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب قريبا

أكسيوس : وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب قريبا

2021-07-19 / 8:41 صباحًا
Photo of جون أفريك : ميناء الداخلة الأطلسي محطة استراتيجية لغرب إفريقيا

جون أفريك : ميناء الداخلة الأطلسي محطة استراتيجية لغرب…

2021-07-18 / 11:30 صباحًا
Photo of توقعات أحوال الطقس بالمغرب ليوم الأحد

توقعات أحوال الطقس بالمغرب ليوم الأحد

2021-07-18 / 8:40 صباحًا
Photo of تونس تسجل عددا قياسيا في الوفيات اليومية بكورونا

تونس تسجل عددا قياسيا في الوفيات اليومية بكورونا

2021-07-17 / 4:14 مساءً
Photo of فيضانات ألمانيا.. سفارة المغرب ببرلين تُحدث خلية أزمة لرصد أوضاع الجالية

فيضانات ألمانيا.. سفارة المغرب ببرلين تُحدث خلية أزمة لرصد…

2021-07-16 / 9:23 مساءً
Photo of تواصل الجسر الجوي.. وصول 4 طائرات أخرى محملة بمساعدات طبية عاجلة الى تونس

تواصل الجسر الجوي.. وصول 4 طائرات أخرى محملة بمساعدات…

2021-07-16 / 9:19 مساءً
Photo of التعاون الأمني الإسرائيلي المغربي .. ماذا نعرف عن الأمن السيبراني؟

التعاون الأمني الإسرائيلي المغربي .. ماذا نعرف عن الأمن…

2021-07-16 / 11:50 صباحًا
Photo of مسؤولون تونسيون يثمنون المبادرة الملكية بارسال مساعدات طبية عاجلة

مسؤولون تونسيون يثمنون المبادرة الملكية بارسال مساعدات طبية عاجلة

2021-07-15 / 10:50 مساءً
Photo of المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية في مجال الحرب الالكترونية

المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية في مجال الحرب الالكترونية

2021-07-15 / 10:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق