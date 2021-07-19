أكادير : مستخدمو فندق ” موكادور” يحتجون على إغلاقه ويطالبون تدخل مركزي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم مستخدمي فندق ” موكادور” وقفة إحتجاجية اليوم الاثنين 19 يوليوز، وهي الوقفة الثالثة بعد إحتجاج مماثل أيام 12 و13 من شهر يوليوز الجاري، أمام مقر الفندق الكائن بالمنطقة السياحية بأكَادير، وذلك احتجاجا على قرار الإغلاق المتخذ من قبل الإدارة دون سابق إنذار.

وندد المستخدمون بقرار إغلاق الفندق في فترة الصيف الذي يعرف كل سنة وفود عدد من السياح المغاربة والأجانب على المنشأة السياحية، واصفين الإجراء المتخذ من قبل الإدارة بغير القانوني، كما نددوا بغياب الحوار الجاد مع الإدارة.

وكان حوالي 136 مستخدما قد تفاجأوا صباح يوم 2 يوليوز من السنة الجارية، بإغلاق فندق “موكَادور” التابع لهولدينغ رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي، مقابل اقتراح مبالغ مالية، وصفها المستخدمون بالهزيلة، كتعويض لهم من طرف الإدارة.

هذا ولم يكن المستخدمون على علم بإفلاس المجموعة السياحية موكادور إلا عندما منعهم حراس الأمن الخاص من ولوج الفندق، وأخبرتهم رئيسة الموارد البشرية بقرار الإغلاق المفاجئ، والذي يتزامن مع بداية العطلة الصيفية التي تعرف فيها مدينة أكادير رواجا سياحيا كبيرا.

وأثبت المستخدمون هذا المنع من خلال مفوضين قضائيين قاموا بإجراء معاينات منعهم من ولوج الفندق السياحي المذكور، وذلك عبر إنجاز محاضر في الموضوع لفائدتهم قصد الإدلاء بها مستقبلا لدى المحكمة المختصة.

وللإشارة فمجموعة فنادق رياض موكادور المغلقة حاليا، سواء بمراكش وأكادير تشغل حوالي 700مستخدم ممن تم منعهم من ولوج سبعة فنادق موجودة بمراكش وفندق واحد بمدينة أكادير، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء قرار الإغلاق المتخذ من قبل الإدارة العامة للمجموعة السياحية الشهيرة.

وحسب مصادر مطلعة على ملف هذه المجموعة السياحية، فإن الشركات التابعة لهولدينغ الراحل ميلود الشعبي تعرف أزمة حاليا في التسيير، بعد نشوب صراعات بين الورثة والتي بلغ مداها المحاكم.

وطالب المحتجون تدخلا مركزيا، من أجل إيجاد حل لمشكل الاغلاق وتشريد المئات من العمال.

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