المملكة المغربية..خلط الأوراق والتحذير من المسّ بالوحدة الترابية
منير الحردول – مقال رأي
الأوراق الدبلوماسية السياسية التي تخرجها الخارجية المغربية نقطة نقطة..والتي أفاضت دهشة من يعاكس وحدة تراب المملكة المغربية.. هي بالتأكيد رسالة وصلت للجارة إسبانيا وبدرجة أقل لجارتها الأخرى.. فمطالب إقليم الباسك القديمة يعرفها كل العالم..وتقرير المصير قد يشتت العالم..لذا فيا أهل العقل أتركوا المغرب يعيش بسلام في أرضه، ارضه التي يشهد على وحدتها التاريخ قبل الجغرافيا!!!
حكمة العقل كانت تدفع بالمغرب دوما إلى تذكير الجارة الشرقية بضرورة الرجوع لجادة الصواب، واحترام وحدة البلاد والعباد..
نفس الشيء كان ينطبق على الجارة الشمالية إسبانيا..فالمعاملة بالمثل سهلة لكن مدمرة للمنطقة بكاملها.
فنزعة الانفصال لدى القبائل في بلاد وقف معها المغرب في وقت صعب جدا، وكل المصادر التاريخية شاهدة على ذلك في جل المكتبات العالمية، أو إقليم الباسك في شمال إسبانيا، غير خافية على أحد..
لذا فمن يعتقدون ان مسألة تقرير المصير أولوية لتحقيقق وهم الجزائر الكبرى، الجزائر المطلة على المحيط الأطلنتي، بحقد مرضي واهم، وبعيد عن واقعية الواقع!
فتقرير المصير يا جارتنا الشرقية يعني البلقنة وتشتيت الجميع..فيا اهل العقل في الجزائر الشقيق لا تتوهموا أن التيارات البحرية ثابتة.
لذا، فالصبر له حدود معقولة، فتعالو لكلمة سواء..وادفعوا في اتجاه تدعيم وحدة الأراضي المغربية.. فجبل تروبيك يقع في الأراضي المغربية! فلا داعي للدخول في التفاصيل الاستراتيجية، فنسيان الأحقاد والعقد التاريخية المشينة، والمجانبة لصواب الدين والتاريخ والمصير المشترك..من الأمور الملهمة للسلم والسلام وتدعيم الأخوة التاريخية لكافة شعوب المنطقة!
7 تعليقات
المخزن فقد.عقله ديوه اابرشيد
المخزن فقد عقله افلاس سياسي خارجي يهدد المغرب
المغرب صبر كثيرا على تهور وحماقة الجارة الجزاىر ما يقرب من خمسة عقود واليوم نفد الصبر وجاء دور المغرب ليقول كلمة الحق بدعم شعب القبايل الحر من اجل تقرير المصير والحصول على الاستقلال فالمغرب سيدعم جمهورية القبايل حتى النصر ولا نتخلى عن اخواننا الامازيغ بالقبايل الذين يعانون من ظلم الاستعمار الجزاىري الوحشي
صحيح اخي منير الحردول اعجبني تحليلك في ما يدور حاليا في مستنقع وطننا وتحريض بل وطمع الشماليين والشرقيين في ما يخص جغرفية محيطنا لن يكون الامر عليهم سهلا واقول للمغاربة على ان يكونوا وطنيين اولا. قبل اللهف عن المال والثروة
تحليل صاحب الموضوع بركماتي ومنطقي . ولكن صاحب التعليقين 1 و 2 هو فاقد للعقل ويضرب خبط عشواء سوتاء اكان جزائريا او حتى مغربيا . لان الدي فقد عقله هو صاحب التعليقين وليس المخزن او غيره .
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في الحقيقة المغرب قام بهذه الحركة النبيلة تجاه شعب القبائل جد متأخرة. كما دكرت في عدت تعليقات الجزائر ستعلن الإفلاس في الخمس سنوات القادمة لسبب واحد هو انها انصرفت على عصابة البوليزايو ثلاتة مءة وخمسين مليار دولار لتقسيم المغرب والباقي سرق .نضام فاشل فاسد اخد الجزائر وشعب الجزائر إلى الهاوية.
مقال انهزامي اي عقل تتحدث عنه كاننا عملنا شيئا ان كانوا دعموا العصابة ل 45 سنة ومجرد تصريح تتحدث عن عودة الى جادة الصواب لن يكون لهم الا التمزيق ماهي الا البداية لعبوا لسنوات مصت ولم يحققوا فلنبدأ باللعب نحن ايضا لنرى ان كانوا سيصمدون ل 45 شهر وليس 45 سنة