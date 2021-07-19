المملكة المغربية..خلط الأوراق والتحذير من المسّ بالوحدة الترابية

2021-07-19 / 7:00 مساءً
0

منير الحردول – مقال رأي

الأوراق الدبلوماسية السياسية التي تخرجها الخارجية المغربية نقطة نقطة..والتي أفاضت دهشة من يعاكس وحدة تراب المملكة المغربية.. هي بالتأكيد رسالة وصلت للجارة إسبانيا وبدرجة أقل لجارتها الأخرى.. فمطالب إقليم الباسك القديمة يعرفها كل العالم..وتقرير المصير قد يشتت العالم..لذا فيا أهل العقل أتركوا المغرب يعيش بسلام في أرضه، ارضه التي يشهد على وحدتها التاريخ قبل الجغرافيا!!!

حكمة العقل كانت تدفع بالمغرب دوما إلى تذكير الجارة الشرقية بضرورة الرجوع لجادة الصواب، واحترام وحدة البلاد والعباد..

نفس الشيء كان ينطبق على الجارة الشمالية إسبانيا..فالمعاملة بالمثل سهلة لكن مدمرة للمنطقة بكاملها.
فنزعة الانفصال لدى القبائل في بلاد وقف معها المغرب في وقت صعب جدا، وكل المصادر التاريخية شاهدة على ذلك في جل المكتبات العالمية، أو إقليم الباسك في شمال إسبانيا، غير خافية على أحد..

لذا فمن يعتقدون ان مسألة تقرير المصير أولوية لتحقيقق وهم الجزائر الكبرى، الجزائر المطلة على المحيط الأطلنتي، بحقد مرضي واهم، وبعيد عن واقعية الواقع!
فتقرير المصير يا جارتنا الشرقية يعني البلقنة وتشتيت الجميع..فيا اهل العقل في الجزائر الشقيق لا تتوهموا أن التيارات البحرية ثابتة.

لذا، فالصبر له حدود معقولة، فتعالو لكلمة سواء..وادفعوا في اتجاه تدعيم وحدة الأراضي المغربية.. فجبل تروبيك يقع في الأراضي المغربية! فلا داعي للدخول في التفاصيل الاستراتيجية، فنسيان الأحقاد والعقد التاريخية المشينة، والمجانبة لصواب الدين والتاريخ والمصير المشترك..من الأمور الملهمة للسلم والسلام وتدعيم الأخوة التاريخية لكافة شعوب المنطقة!

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الداخلية تحدد فترة إيداع ترشيحات انتخابات الغرف المهنية وموعد الحملة الانتخابية

وزارة الداخلية تحدد فترة إيداع ترشيحات انتخابات الغرف المهنية…

2021-07-19 / 6:02 مساءً
Photo of استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور ..خذوه بالمرة !!

استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور ..خذوه بالمرة !!

2021-07-19 / 5:12 مساءً
Photo of العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

2021-07-18 / 11:13 مساءً
Photo of ”بوعياش“ تدعو للسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات

”بوعياش“ تدعو للسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات

2021-07-18 / 11:00 مساءً
Photo of وزير داخلية موريتانيا يبدي إعجابه بالتجربة المغربية في التنمية

وزير داخلية موريتانيا يبدي إعجابه بالتجربة المغربية في التنمية

2021-07-18 / 9:58 مساءً
Photo of بسبب “شعب القبايل”.. السعار يصيب برلمان الجزائر ونوابه يهاجمون المغرب

بسبب “شعب القبايل”.. السعار يصيب برلمان الجزائر ونوابه يهاجمون…

2021-07-18 / 9:17 مساءً
Photo of بعد تجاهلها من طرف المغرب.. الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط

بعد تجاهلها من طرف المغرب.. الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط

2021-07-18 / 6:33 مساءً
Photo of شناوي يستقيل من حزب الاشتراكي الموحد ويتهم منيب “بالتنكر لليسار “

شناوي يستقيل من حزب الاشتراكي الموحد ويتهم منيب “بالتنكر…

2021-07-18 / 3:38 مساءً
Photo of فرّ بمعلومات استخباراتية.. قائد الدرك الجزائري السابق يشتري جواز سفر “فانواتو”

فرّ بمعلومات استخباراتية.. قائد الدرك الجزائري السابق يشتري جواز…

2021-07-18 / 12:41 مساءً
Photo of “البام” يجمد عضوية رئيسة مجلس جهة الشمال بعد حضورها لقاء للأحرار

“البام” يجمد عضوية رئيسة مجلس جهة الشمال بعد حضورها…

2021-07-18 / 10:41 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق