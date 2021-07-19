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ضبط شحنة مخدرات قوية قادمة من اسبانيا بميناء طنجة المتوسط

2021-07-19 / 6:17 مساءً
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هبة بريس- طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من إحدى الموانئ الإسبانية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مقصورة الشاحنة المسجلة بإسبانيا عن حجز كيلوغرامين و85 غرام من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الأوروبية الموحدة يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الأمنية تأتي في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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