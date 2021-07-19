البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 204 مرشحين للهجرة غير الشرعية

2021-07-19 / 6:08 مساءً
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هبة بريس- وكالات

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تعمل بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت يومي 17 و18 يوليوز الجاري المساعدة ل204 مرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب كاياك وأخرى تقليدية الصنع.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين ينحدر أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وكان من بينهم نساء وأطفال، وجثة أحدهم، قد تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل اقتيادهم إلى الموانئ القريبة بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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