وزارة الداخلية تحدد فترة إيداع ترشيحات انتخابات الغرف المهنية وموعد الحملة الانتخابية

2021-07-19 / 6:02 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، بأن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية المقرر إجراؤها يوم 6 غشت المقبل، ستبتدئ يوم الجمعة المقبل (23 يوليوز الجاري) وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري.

وأوضح البلاغ أنه “في إطار انتخابات أعضاء الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري المقرر إجراؤها يوم الجمعة 6 غشت 2021، عملا بأحكام المرسومين الصادرين في 12 ماي 2021 في شأن تحديد تاريخ انتخابات أعضاء الغرف المهنية، يذكر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين المنتمين لمختلف القطاعات التابعة للغرف المذكورة أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات ستبتدئ يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2021.

وأضاف المصدر ذاته أن الترشيحات بالنسبة للغرف الفلاحية ستودع في شكل تصريحات فردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية المعنية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن الترشيحات ستودع، حسب الحالة، في شكل لوائح ترشيح أو تصريحات فردية بالترشيح من طرف وكيل كل لائحة أو كل مترشح، وذلك بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية أو لدى السلطة الإدارية المحلية المعينة لهذا الغرض.

وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيح يجب أن تكون مستوفية للشروط والشكليات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ووفقا للبلاغ، ستنطلق الحملة الانتخابية برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 28 يوليوز 2021 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 5 غشت 2021.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المملكة المغربية..خلط الأوراق والتحذير من المسّ بالوحدة الترابية

المملكة المغربية..خلط الأوراق والتحذير من المسّ بالوحدة الترابية

2021-07-19 / 7:00 مساءً
Photo of استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور ..خذوه بالمرة !!

استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور ..خذوه بالمرة !!

2021-07-19 / 5:12 مساءً
Photo of العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

2021-07-18 / 11:13 مساءً
Photo of ”بوعياش“ تدعو للسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات

”بوعياش“ تدعو للسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات

2021-07-18 / 11:00 مساءً
Photo of وزير داخلية موريتانيا يبدي إعجابه بالتجربة المغربية في التنمية

وزير داخلية موريتانيا يبدي إعجابه بالتجربة المغربية في التنمية

2021-07-18 / 9:58 مساءً
Photo of بسبب “شعب القبايل”.. السعار يصيب برلمان الجزائر ونوابه يهاجمون المغرب

بسبب “شعب القبايل”.. السعار يصيب برلمان الجزائر ونوابه يهاجمون…

2021-07-18 / 9:17 مساءً
Photo of بعد تجاهلها من طرف المغرب.. الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط

بعد تجاهلها من طرف المغرب.. الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط

2021-07-18 / 6:33 مساءً
Photo of شناوي يستقيل من حزب الاشتراكي الموحد ويتهم منيب “بالتنكر لليسار “

شناوي يستقيل من حزب الاشتراكي الموحد ويتهم منيب “بالتنكر…

2021-07-18 / 3:38 مساءً
Photo of فرّ بمعلومات استخباراتية.. قائد الدرك الجزائري السابق يشتري جواز سفر “فانواتو”

فرّ بمعلومات استخباراتية.. قائد الدرك الجزائري السابق يشتري جواز…

2021-07-18 / 12:41 مساءً
Photo of “البام” يجمد عضوية رئيسة مجلس جهة الشمال بعد حضورها لقاء للأحرار

“البام” يجمد عضوية رئيسة مجلس جهة الشمال بعد حضورها…

2021-07-18 / 10:41 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق