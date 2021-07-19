وزارة الداخلية تحدد فترة إيداع ترشيحات انتخابات الغرف المهنية وموعد الحملة الانتخابية

هبة بريس- الرباط

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، بأن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية المقرر إجراؤها يوم 6 غشت المقبل، ستبتدئ يوم الجمعة المقبل (23 يوليوز الجاري) وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري.

وأوضح البلاغ أنه “في إطار انتخابات أعضاء الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري المقرر إجراؤها يوم الجمعة 6 غشت 2021، عملا بأحكام المرسومين الصادرين في 12 ماي 2021 في شأن تحديد تاريخ انتخابات أعضاء الغرف المهنية، يذكر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين المنتمين لمختلف القطاعات التابعة للغرف المذكورة أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات ستبتدئ يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2021.

وأضاف المصدر ذاته أن الترشيحات بالنسبة للغرف الفلاحية ستودع في شكل تصريحات فردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية المعنية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن الترشيحات ستودع، حسب الحالة، في شكل لوائح ترشيح أو تصريحات فردية بالترشيح من طرف وكيل كل لائحة أو كل مترشح، وذلك بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية أو لدى السلطة الإدارية المحلية المعينة لهذا الغرض.

وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيح يجب أن تكون مستوفية للشروط والشكليات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ووفقا للبلاغ، ستنطلق الحملة الانتخابية برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 28 يوليوز 2021 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 5 غشت 2021.

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