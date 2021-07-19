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تسجيل 16 وفاة و1153 إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية

2021-07-19 / 5:07 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1153 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 1580 حالات شفاء و16 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 558 ألف و785 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 533 ألف و229 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95,4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9466 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة

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