استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور ..خذوه بالمرة !!
استدعت وزارة الخارجية سفير الجزائر بالرباط للتشاور احتجاجا على تصريحات سفير المغرب بالأمم المتحدة
وجاء في بيان للوزارة “لقد أشار البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم 17 يوليو 2021، إلى ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي حيال التصريحات لسفيرها بنيويورك.
وقال بيان الوزارة ” نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورًا، للتشاور ”
بيان الخارجية الجزائرية يعتبر الى حد كبير “تاكتيك” فاقد للمعنى على اعتبار ان الخلاف الجزائري ـ المغربي يتعدى السفير نفسه لارتباطه بالعسكر الجزائري الذي ييستطيع في واضحة النهار تخريب الجزائر مع تسويقه ان الأزمة الداخلية سببها المغرب .
والظاهر ان الجزائر التي لطالما عرقلت ” التسوية ” واستحملها المغرب لـ 46 سنة لم تتسطع تحمل بضع كلمات من مسؤول ديبلوماسي مغربي وهذا يعني ان العسكر الحاكم مثل الفقاعة اخف من الهواء .
والبين ان الجزائر تحاول مند 46 سنة مس المغرب في وحدته الترابية وتستهدف مؤسساته ورموزه الوطنية، لكن بمجرد ان ذكر المندوب الأممي عسكر الجزائر بسياسة الكيل بمكيالين، حتى قامت الدنيا في قصر المرادية وإعلام العسكر واصابهم الجنون وهذا من شأنه ان يعطي الإنطباع ان الجزائر مهلوكة في داخلها وتتظاهر بالقوة السياسية وما استدعائها لسفيرها سوى ” تاكتيك ” مخدوم لطالما تكرر وبالتالي فالإعتياد افقده بريقه وبالتالي لم يتبقى سوى ” الابقاء عليه بالجزائر ” …
تواجده بالمغرب خطيئة ..تواجده بالمغرب خديعة ..تواجده بالمغرب مكر ..خدوه بالمرة وانشاء الله اننا مستقبلوه بالحليب والثمر حينما يترك العسكر الجزائري الالباب يحكمون الدولة طمعا في التنمية الداخلية وليس تسويق ” التخاريف السياسية ” …هزلت
12 تعليقات
تواجد هذا السفير الفرقوشي بين ظهرانينا خطا يجب تصحيحه. ولا يجب ان يعود هذا السفير الى مملكتنا ومن الافضل له البقاء في بلد الطوابير وانتهينا
Vaut mieux de le remplacer avec ce lui du peuple Kabily
ماء وشطبة إلى الأبد
ماذا سيكون رد فعلهم لو ( احتمال بعيد الحدوث ) تقدمت حكومة القبايل بطلب انضمامها إلى منظمة الوحدة الافريقية ، و قرر المغرب و حلفاءه مساندة طلبها ’؟
البوليساريو لا أرض له سوى مخيمات أقامتها الجزائر في تندوف ، و رغم ذلك تحتل مقعدا في هذا التنظيم القاري بأموال أنفقتها الجزائر أيام زمان كان النفط ب 160 دولار للبرميل و اشترت بها جمهوريات و أصوات رؤساء .
تهاوى سعر البرميل ،انقلب الانصار ، و بقيت الجزائر بمقعدين ، الاول حقيقي و الثاني مصطنع ، و عبء على الشعب ، ففي كل دورة للاتحاد تؤدي الجزائر فاتورة مضاعفة .
المهم أن العالم يعرف الأن مدى صدق ادعاء الحكام في الجزائر في دفاعها عن ” حق الشعوب في تقرير المصير “
مشيا بلا رجعة. بالما و الشطابة حتى الباب الدار
اتمنى فعلا من قلبي ان يبقى هناك ولا يعود ، واتمنى اذا عاد ان يستقبله بوريطة شخصيا في الداخلة و المقص في يده .
اتمنى الا يعود
ليذهب بدون رجعة. يجب بناء جدار علوه ١٠٠ متر على الحدود لنرتاح
من وجع الرأس.
وجود هذا الحاركي بالرباط كان يؤلمنا كثيرا ثم كثيرا. بلا عودة أن شاء الله. بلا عودة أن شاء الله. بلا عودة أن شاء الله.
لو عاد هذا الحاركي إلى الرباط، سترتكب الحكومة المغربية خطأ فادحا.
يحز في النفس هدا الوضع الدي أوصلنا له حكام الجزاءر بسياساتهم العداءية تجاه بلد مسلم جار لم يسبق أن أساء لهم وتحمل حماقاتهم زمنا طويلا حتى طفح الكيل. اليوم نفد الصبر والحكمة ولا حول ولا قوة إلا بالله ونسأله أن يقي شعوب المغرب والجزاءر من كل سوء وأن يتعقل حكام الجزاءر ويعودوا لرشدهم وخدمة وطنهم الدي خربوه.
هذا لا دور له الا نقل الاخبار حول الصحراء المغربية ولا يهمه مشاكل بلده فهو عدو بمعنى الكلمة لا حاجة لنا بالمرضى الجهلاء