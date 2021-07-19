المحكمة تدين الصحافي الراضي بـ6 سنوات سجنا

2021-07-19 / 4:09 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

اعلنت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكمها بخصوص ملف الصحافيبن عمر الراضي وعماد استيتو.

وقضت المحكمة في حق الصحافي عمر الراضي المتابع بتهمة ارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، بالسجن لمدة ست سنوات.

وبخصوص الغرامة المالية التي كانت قد طالبت بها المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، قضت الهيئة بمائتي ألف درهم تضامنا مع استيتو.

أما الصحافي عماد استيتو المتابع بتهمة المشاركة، فقد جرى الحكم عليه بالحبس بسنة واحدة حبسا.

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