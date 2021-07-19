وزارة : لا تلوث بالمياه العادمة في مصب واد سبو

هبة بريس ـ الرباط

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ، قطاع البيئة ، “عدم وجود أي تلوث بالمياه العادمة في مصب واد سبو بالقنيطرة”.

وقالت الوزارة في بلاغ توضيحي ، اليوم الاثنين ، ردا على ما تداوله أحد المواقع الإلكترونية ، مؤخرا ، من وجود تلوث بهذا الوادي وصفه ب”الخطير”، إنها كلفت لجنة للمراقبة لتقصي الحقائق والوقوف على الوضعية بشكل دقيق.

وتابع البلاغ أن اللجنة اتضح لها ، من خلال زيارة شملت طول الكورنيش على مستوى مصب واد سبو ، أن قنوات الصرف المعروضة في الشريط والتابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة، “تتعلق بقناتين لتصريف مياه الأمطار ولا علاقة لهما بالمياه العادمة”.

وأبرز المصدر أن جميع نقاط تصريف هذه المياه بمدينة القنيطرة نحو الوادي قد تم حذفها وتوجيهها نحو محطة الضخ بالكورنيش ومنها إلى محطة معالجة المياه العادمة التابعة للمدينة.

وخلصت الوزارة إلى أنه “بناء على ذلك، لا يوجد تلوث بالمياه العادمة في وادي سبو بالقنيطرة”.

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