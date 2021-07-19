واد سبو

وزارة : لا تلوث بالمياه العادمة في مصب واد سبو

2021-07-19 / 3:02 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ، قطاع البيئة ، “عدم وجود أي تلوث بالمياه العادمة في مصب واد سبو بالقنيطرة”.

وقالت الوزارة في بلاغ توضيحي ، اليوم الاثنين ، ردا على ما تداوله أحد المواقع الإلكترونية ، مؤخرا ، من وجود تلوث بهذا الوادي وصفه ب”الخطير”، إنها كلفت لجنة للمراقبة لتقصي الحقائق والوقوف على الوضعية بشكل دقيق.

وتابع البلاغ أن اللجنة اتضح لها ، من خلال زيارة شملت طول الكورنيش على مستوى مصب واد سبو ، أن قنوات الصرف المعروضة في الشريط والتابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة، “تتعلق بقناتين لتصريف مياه الأمطار ولا علاقة لهما بالمياه العادمة”.

وأبرز المصدر أن جميع نقاط تصريف هذه المياه بمدينة القنيطرة نحو الوادي قد تم حذفها وتوجيهها نحو محطة الضخ بالكورنيش ومنها إلى محطة معالجة المياه العادمة التابعة للمدينة.

وخلصت الوزارة إلى أنه “بناء على ذلك، لا يوجد تلوث بالمياه العادمة في وادي سبو بالقنيطرة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المحكمة تدين الصحافي الراضي بـ6 سنوات سجنا

المحكمة تدين الصحافي الراضي بـ6 سنوات سجنا

2021-07-19 / 4:09 مساءً
Photo of الشرقاوي حبوب : المكتب المركزي للأبحاث القضائية فككك 84 خلية إرهابية

الشرقاوي حبوب : المكتب المركزي للأبحاث القضائية فككك 84…

2021-07-19 / 4:00 مساءً
Photo of أكادير : بسبب كورونا..إلغاء إحتفالات ” بوجلود” لهذه السنة

أكادير : بسبب كورونا..إلغاء إحتفالات ” بوجلود” لهذه السنة

2021-07-19 / 2:38 مساءً
Photo of تجسس المغرب على هواتف شخصيات عامة…الحكومة ترفض وتندد

تجسس المغرب على هواتف شخصيات عامة…الحكومة ترفض وتندد

2021-07-19 / 1:50 مساءً
Photo of آخر معتقل مغربي بغوانتنامو يصل أرض الوطن .. والنيابة العامة تفتح تحقيقا معه

آخر معتقل مغربي بغوانتنامو يصل أرض الوطن .. والنيابة…

2021-07-19 / 1:08 مساءً
Photo of وصول أربع طائرات جديدة إلى تونس محملة بالمساعدة الطبية المغربية

وصول أربع طائرات جديدة إلى تونس محملة بالمساعدة الطبية…

2021-07-19 / 11:41 صباحًا
Photo of وجدة .. منع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع

وجدة .. منع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع

2021-07-19 / 8:27 صباحًا
Photo of توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين

2021-07-19 / 8:16 صباحًا
Photo of الناظور.. البحرية الملكية تنقذ يختا إسبانيا بعد عطل لمحركه

الناظور.. البحرية الملكية تنقذ يختا إسبانيا بعد عطل لمحركه

2021-07-18 / 10:25 مساءً
Photo of للحفاظ على نظافة المدينة.. جماعة طنجة تمنع “تشواط” الأضاحي بالشوارع

للحفاظ على نظافة المدينة.. جماعة طنجة تمنع “تشواط” الأضاحي…

2021-07-18 / 10:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق