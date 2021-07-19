وفاة متشردة في حادثة سير
سيارة اسعاف

إصابة أربعة أشخاص إثر نقلاب حافلة لنقل المسافرين بشتوكة

2021-07-19 / 2:04 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر محلية ل ” هبة بريس” عن إنقلاب حافلة لنقل المسافرين، زوال اليوم الإثنين 19 يوليوز الجاري ، بمنطقة اداوكنظيف التابعة إداريا لاقليم اشتوكة أيت باها .

وأضافت مصادرنا، أن الحادث خلف أربعة إصابات بجروح متفاوتة الخطورة من ضمنهم السائق ومساعده وشخصين آخرين، ومن حسن الحظ أن الحافلة لم يكن بها عدد كبير من المسافرين .

وقد تم نقل الجرحى صوب المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مأساة : 8 وفيات في حريق بدرب الفقراء بالدار البيضاء

مأساة : 8 وفيات في حريق بدرب الفقراء بالدار…

2021-07-19 / 12:43 مساءً
Photo of تيزنيت : مقتل شخصين وإصابة أخرين بالعمى بسبب مواد كحولية

تيزنيت : مقتل شخصين وإصابة أخرين بالعمى بسبب مواد…

2021-07-19 / 12:36 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بإقليم وزان

تسجيل هزة أرضية بإقليم وزان

2021-07-19 / 9:36 صباحًا
Photo of متقاعد سبعيني ينهي حياته شنقا بخريبكة

متقاعد سبعيني ينهي حياته شنقا بخريبكة

2021-07-19 / 9:03 صباحًا
Photo of النيران تلتهم “براريك” عشوائية بإيموزار كندر

النيران تلتهم “براريك” عشوائية بإيموزار كندر

2021-07-18 / 2:58 مساءً
Photo of النيران تلتهم سيارة أجرة بين فاس وغفساي

النيران تلتهم سيارة أجرة بين فاس وغفساي

2021-07-17 / 9:17 مساءً
Photo of وفاة متشرد في حادثة سير في إيموزار كندر

وفاة متشرد في حادثة سير في إيموزار كندر

2021-07-17 / 9:54 صباحًا
Photo of مصرع طفلة وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة ضواحي طرفاية

مصرع طفلة وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة ضواحي…

2021-07-16 / 8:49 مساءً
Photo of فاجعة…طالب جامعي يًنهي حياته شنقا بخريبكة

فاجعة…طالب جامعي يًنهي حياته شنقا بخريبكة

2021-07-16 / 12:34 مساءً
Photo of إصابات متفاوتة الخطورة إثر انقلاب سيارة شمال طرفاية( صورة)

إصابات متفاوتة الخطورة إثر انقلاب سيارة شمال طرفاية( صورة)

2021-07-15 / 9:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق