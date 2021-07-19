إصابة أربعة أشخاص إثر نقلاب حافلة لنقل المسافرين بشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر محلية ل ” هبة بريس” عن إنقلاب حافلة لنقل المسافرين، زوال اليوم الإثنين 19 يوليوز الجاري ، بمنطقة اداوكنظيف التابعة إداريا لاقليم اشتوكة أيت باها .

وأضافت مصادرنا، أن الحادث خلف أربعة إصابات بجروح متفاوتة الخطورة من ضمنهم السائق ومساعده وشخصين آخرين، ومن حسن الحظ أن الحافلة لم يكن بها عدد كبير من المسافرين .

وقد تم نقل الجرحى صوب المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة .

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