آخر معتقل مغربي بغوانتنامو يصل أرض الوطن .. والنيابة العامة تفتح تحقيقا معه

هبة بريس ـ الرباط

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه، على إثر إشعار النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة غوانتانامو إلى أرض الوطن يومه 19 يوليوز 2021، أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث معه للاشتباه في ارتكابه لأفعال إرهابية.

وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية من قبل هذه النيابة العامة على ضوء نتائج البحث الجاري مع المعني بالأمر في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون.

وعبد اللطيف ناصر، من مواليد الدار البيضاء، ويبلغ من العمر 56 سنة، وقد اعتقل في 3 ماي 2002، ووافقت لجنة مؤلفة من 6 وكالات استخباراتية أمريكية في يونيو 2016، على نقله إلى المغرب، ولكنه ظل معتقلا بدون أية تهمة في قاعدة غوانتنامو، بعد مرور 5 أعوام من الموافقة.

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