مأساة : 8 وفيات في حريق بدرب الفقراء بالدار البيضاء

هبة بريس ـ البيضاء

استفاقت ساكنة درب الفقراء زنقة 36 فجر اليوم على فاجعة كبيرة ، حيث لقي 8 اشخاص من عائلة واحدة حتفهم بسبب اختناق اثر اندلاع حريق مهول شب بالمنزل .

وأوضح مصدرهبة بريس ان الحادث يعود لترك احد افراد العائلة شمعة مشتعلة، قبل خلوده للنوم، في وقت متأخر من ليلة أمس وهو ما تسبب في اندلاع الحريق”،

وقال ذات المصدر أن دراجة نارية كانت مركونة في فناء البيت ساهمت في تصاعد ألسنة اللهب واحتراق إحدى الغرف بالكامل وتصاعد موجة الدخان.

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