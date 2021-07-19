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تيزنيت : مقتل شخصين وإصابة أخرين بالعمى بسبب مواد كحولية

2021-07-19 / 12:36 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسببت مواد كحولية من مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بالعمى ، بعدما كانوا في جلسة خمرية بجماعة الركادة بإقليم تيزنيت، تناولوا خلالها مادة كحولية سامة مجهولة المصدر.

وكشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن فرقة دركية تابعة لسرية تيزنيت، قد باشرت تحقيقاتها، طيلة الأيام الماضية، مكنت من استجماع مجموعة من المواد المشكوك فيها واستمعت إلى عدد من الأشخاص الذين لهم صلة بالواقعة .

و أوردت المصادر ذاتها أن تحقيق الضابطة القضائية أسفر عن حجز قنينات من العطور وأخرى من محلول مجهول التركيبة والمصدر، حيث أحيلت عينات من السوائل مرفوقة بنتائج التشريح الطبي لأحد الضحايا على مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي قصد الوقوف على أسباب الوفاة .

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