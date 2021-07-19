أولمبياد طوكيو.. حقيقة "سرير الكرتون"

أولمبياد طوكيو.. حقيقة “سرير الكرتون” بغرف نوم الرياضيين

2021-07-19 / 11:30 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

استحوذت أسِرَّة الرياضيين في القرية الأولمبية حيزاً من الاهتمام في الساعات القليلة الماضية بعد التشكيك بصلابتها لأنها مصنوعة من الكرتون المقوى.

وانتشرت شائعة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذه الأسرة سهلة الانكسار مصممة خصيصا حتى لا يستطيع الرياضيون استخدامها في العلاقات الحميمة.

واستندت الشائعات إلى تغريدة نشرها عداء المسافات الطويلة الأميركي بول شيليمو الذي قال إن الأسِرَّة المصنوعة من الكرتون المقوى “تهدف الى تجنب العلاقات الحميمة بين الرياضيين”.

وكتب على تويتر “لا يمكن للأسِرَّة سوى تحمل وزن شخص واحد لتجنب مواقف تتجاوز الرياضة”.

لكن المنظمين طمأنوا الإثنين بأن هذه الأسِرَّة “متينة” بما فيه الكفاية، معززين موقفهم بمقطع فيديو نشره لاعب الجمباز الأيرلندي ريس ماكليناغان يظهر فيه الأخير وهو يقفز مراراً وتكراراً على السرير لإثبات صحة ذلك، رداً على مزاعم في تقرير لصحيفة “نيويورك بوست” الأميركية بأن الأسِرَّة ضعيفة عمداً لتعزيز التباعد الاجتماعي.

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