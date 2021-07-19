ضيوف الرحمن يتوافدون إلى عرفة لتأدية الركن الأعظم

هبة بريس ـ متابعة

توجه الحجاج فجر اليوم الاثنين 19 يوليوز الجاري، بعد المبيت في منى إلى صعيد عرفات على بعد 10 كيلومترات، للوقوف على صعيده الطاهر وهو ركن الحج الأعظم.

ويدخل حج العام الحالي ذروته اليوم، وهو يوم عرفات وما يعرف بالحج الأكبر، حيث يتوافد الحجاج إلى مشعر عرفات بعد أن أنهوا يوم التروية تمهيدا للانطلاق غدا إلى منى لرمي الجمرات في ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني تواليا بسبب استمرار تفشي الوباء.

وخصصت السطات السعودية أكثر من 1500 حافلة لتفويج ضيوف الرحمن البالغ عددهم هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين بسبب ظروف الجائحة.

وفي كل حافلة يتم تصعيد 20 حاجا إلى صعيد عرفات الطاهر، وتم اختيار المشاركين في مناسك هذا العام من بين 558 ألف مترشح وفق نظام تدقيق إلكتروني.

وتتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفة، في اليوم التاسع من ذي الحجة، إذ يقف المسلمون منذ طلوع الشمس حتى غروبها. وبعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تتجه قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين.

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