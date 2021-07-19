الصعود الى عرفات
الصورة تعبيرية

ضيوف الرحمن يتوافدون إلى عرفة لتأدية الركن الأعظم

2021-07-19 / 10:49 صباحًا
0
هبة بريس ـ متابعة

توجه الحجاج فجر اليوم الاثنين 19 يوليوز الجاري، بعد المبيت في منى إلى صعيد عرفات على بعد 10 كيلومترات، للوقوف على صعيده الطاهر وهو ركن الحج الأعظم.

ويدخل حج العام الحالي ذروته اليوم، وهو يوم عرفات وما يعرف بالحج الأكبر، حيث يتوافد الحجاج إلى مشعر عرفات بعد أن أنهوا يوم التروية تمهيدا للانطلاق غدا إلى منى لرمي الجمرات في ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني تواليا بسبب استمرار تفشي الوباء.

وخصصت السطات السعودية أكثر من 1500 حافلة لتفويج ضيوف الرحمن البالغ عددهم هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين بسبب ظروف الجائحة.

وفي كل حافلة يتم تصعيد 20 حاجا إلى صعيد عرفات الطاهر، وتم اختيار المشاركين في مناسك هذا العام من بين 558 ألف مترشح وفق نظام تدقيق إلكتروني.

وتتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفة، في اليوم التاسع من ذي الحجة، إذ يقف المسلمون منذ طلوع الشمس حتى غروبها. وبعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تتجه قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضيوف الرحمن يتوافدون الى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

ضيوف الرحمن يتوافدون الى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

2021-07-18 / 1:18 مساءً
Photo of حزب الجرار يفتتح مقره الإقليمي بخريبكة

حزب الجرار يفتتح مقره الإقليمي بخريبكة

2021-07-17 / 11:44 صباحًا
Photo of ” الاوقاف ” تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المصليات والمساجد

” الاوقاف ” تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى…

2021-07-15 / 4:34 مساءً
Photo of وفاة كبير علماء الازهر ” عبد الفتاح بركة”

وفاة كبير علماء الازهر ” عبد الفتاح بركة”

2021-07-01 / 1:28 مساءً
Photo of تعزية في وفاة الحاج ”محمد العياشي“

تعزية في وفاة الحاج ”محمد العياشي“

2021-06-28 / 8:24 مساءً
Photo of الأوقاف: الاحتفاظ بنتائج قرعة حج هذه السنة لاعتمادها خلال الموسم المقبل

الأوقاف: الاحتفاظ بنتائج قرعة حج هذه السنة لاعتمادها خلال…

2021-06-12 / 4:38 مساءً
Photo of التوفيق يُعلن السماح بفتح الكتاتيب القرآنية

التوفيق يُعلن السماح بفتح الكتاتيب القرآنية

2021-05-31 / 9:36 مساءً
Photo of الملك يُعطي توجيهاته ببدء إعادة فتح المساجد المغلقة تدريجيا

الملك يُعطي توجيهاته ببدء إعادة فتح المساجد المغلقة تدريجيا

2021-05-31 / 6:09 مساءً
Photo of المغرب يعلن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر..و”هبة بريس” تتمنى لكم عيدا سعيدا

المغرب يعلن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر..و”هبة بريس”…

2021-05-12 / 8:10 مساءً
Photo of وزارة الأوقاف: عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد

وزارة الأوقاف: عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في…

2021-05-11 / 9:47 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق