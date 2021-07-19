مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “يصحح” عبارة لرئيس الحكومة “

هبة بريس ـ وكالات

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن “بينيت كان يعني أن كلا من اليهود والمسلمين يتمتعون “بحقوق الزيارة” في الحرم القدسي، بدلا من أنهم يتمتعون “بحقوق العبادة هناك”.

وأشار مكتب نفتالي بينيت لإذاعة “الجيش” إلى أن “بينيت أخطأ يوم أمس الأحد، عندما قال إن كلا من اليهود والمسلمين يتمتعون بـ”حرية العبادة” في الحرم القدسي”ـ موضحا أن “الوضع الراهن في الموقع سيبقى كما هو”.

وأفاد المكتب بأن “بينيت شكر وزير الأمن العام والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية على إدارة الأحداث في “جبل الهيكل” بمسؤولية واهتمام، مع الحفاظ على حرية العبادة لليهود في الحرم القدسي”.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن “حرية العبادة في “جبل الهيكل” سيتم الحفاظ عليها بالكامل للمسلمين أيضا، الذين سيحتفلون قريبا بصوم يوم عرفة وعيد الأضحى”، حيث جاء ذلك في بيان صدر باللغتين الإنجليزية والعبرية، بعد يوم من نشر أخبار القناة “12” تقريرا كشف أن مجموعات من اليهود المتدينين دخلت الموقع في الأشهر الأخيرة وقامت بالصلاة فيه بهدوء دون مقاطعة من قبل الشرطة”.

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