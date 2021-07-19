انتحار خريبكة
الصورة تعبيرية

متقاعد سبعيني ينهي حياته شنقا بخريبكة

2021-07-19 / 9:03 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

أنهى متقاعد سبعيني حياته شنقا، مساء نهاية هذا الاسبوع بالمدينة الجديدة للتنشيف “البيوت الجداد” بمدينة خريبكة.

وقالت مصادر هبة بريس إنه تم العثور على الضحية “ب.م” مشنوقا بواسطة حبل مربوط بأعلى خزانة الملابس بغرفة النوم، ليتم إخطار السلطة المحلية والشرطة العلمية والتقنية، والنيابة العامة المختصة، الذين حلوا بعين المكان، وتمت معاينة الجثة قبل الإذن بنقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة لإخضاعها للتشريح.

هذا وأشارت المصادر ذاتها أن الهالك كان يعاني من اضطراب نفسي، حيث ترك وراءه زوجة وأبناء

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