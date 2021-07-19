أكسيوس : وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب قريبا

هبة بريس ـ الرباط

ذكر موقع “أكسيوس” أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، يعتزم السفر إلى المغرب أوائل الشهر المقبل وعقد مناقشات بشأن تدشين سفارة لبلاده في الرباط.

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية قولها إن لابيد، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، اتفقا على الزيارة خلال محادثة هاتفية، الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تتم الزيارة في 10 أو 11 غشت، وذلك بناء على الوضع الوبائي بالنسبة لفيروس كورونا في إسرائيل والمغرب بحلول ذلك الوقت.

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