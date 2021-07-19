وجدة .. منع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع
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وجدة .. منع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع

2021-07-19 / 8:27 صباحًا
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هبة بريس ـ وجدة

قررت جماعة وجدة بمنع شي رؤوس الأضاحي على الأرصفة وفوق الطرق، بالمقابل يمكن استغلال الأراضي الفارغة شريطة إلتزام شروط السلامة واطفاء النار بعد الاستعمال والحفاظ على نظافة الحي.

ومن جهة أخرى، أعلن عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة، انه بمناسبة عيد الأضحى المبارك ستفتح المجازر الجماعية أبوابها لفائدة عموم المواطنين ابتداءا من عصر يوم الثلاثاء 20 يوليوز الجاري من اجل إيداع الأضاحي وسيتم استقبال كل الراغبين في نحر الأضاحي داخل المجازر صبيحة يوم العيد مباشرة بعد إطلاق صافرة الجماعة.

وللحفاظ على صحة وسلامة الاضحية ستضع الجماعة ايضا غرف التبريد بالمجازر رهن إشارة كل الراغبين في إيداع الاضحية لمدة 24 ساعة وكذلك سيتم مراقبة سلامة الأضاحي من طرف المصالح البيطرية المختصة.

وفي الاخير، نذكر ان استقبال المواطنين يوم العيد صحبة الأضاحي سيبقى الى غاية الساعة الواحدة زوالا من يوم العيد .
كما تضع الجماعة الارقام الهاتفية التالية من أجل الإستشارة حول صحة وسلامة اضحية العيد او مزيد من التوضيحات حول عملية ذبح الاضحية داخل المجازر الجماعة : 0661880508 / 0666574671

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