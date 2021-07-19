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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين

2021-07-19 / 8:16 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وحار نسبيا بالمناطق الوسطى.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية و الوسطى خلال الصباح و الليل، فيما ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بأقصى جنوب البلاد و مشمسة بباقي المناطق، مع هبوب بعض الزوابع الرملية بالجنوب و بالجنوب الشرقي .

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شمالية بالسواحل الوسطى و بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية في باقي المناطق الأخرى.

درجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 30 و36 درجة بالجنوب الشرقي، وبالشرق و جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و27 درجة بتادلة، والرحامنة، والشياظمة، والسفوح الجنوبية، وداخل منطقة سوس وبالواجهة المتوسطية، وما بين 18 و 24 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 42 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد و داخل الأقاليم الصحراوية، ما بين 36 و41 درجة بالشياظمة، وداخل منطقة سوس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والسايس، وهضاب الفوسفاط و والماس، ووادي ملوية و السفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 30 و36 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 24 و30 درجة بمرتفعات الأطلس و السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى أحيانا هائج بالبوغاز، وهائجا بين رأس سبارطيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وباقي السواحل الأطلسية

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