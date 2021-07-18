العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

2021-07-18 / 11:13 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية في مهرجان خطابي مساء اليوم أنهم في حزب العدالة و التنمية لا يعملون ليأخذوا ولكن ليعطوا للبلاد وللمصلحة العامة.

و صرح العثماني أمام حشد من داعمي البيجيدي أن حزب المصباح هو حزب الانتماء و النضال و العطاء، مضيفا بأنهم كأعضاء بالحزب لا يعملون لمصالح شخصية و لا للاغتناء و إنما لخدمة الصالح العام و البلاد.

و قال الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بأنه يجب أن يعطوا لشباب الحزب المثل و النموذج في الشفافية و المصداقية و النزاهة و التفاني في خدمة الوطن.

و خاطب العثماني أعضاء حزبه قائلا: “إن وجدتم أمورا غير معقولة داخل الحزب، فلتعبروا بكل حرية وتستنكروا ذلك، فهذه هي الإضافة النوعية لحزب العدالة والتنمية للساحة السياسية”.

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‫8 تعليقات

  3. اشعطيتوا للبلاد والعباد هادي عشر سنوات وانتم طالعين واكلين وهابطين واكلين. وحتى انت السي بنعرفة مني غيجمعوا معاك غايعطيوك سبعة ملايين سنتيم شهريا صافية. ايوا اتمتع لي مع راسك.
    وحتى ديك اللي سميتها عيادة عندك راها من سنين غلقها العنكبوت حتى قبل ان يدخلوك للحكومة المحكومة

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