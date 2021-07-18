العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية في مهرجان خطابي مساء اليوم أنهم في حزب العدالة و التنمية لا يعملون ليأخذوا ولكن ليعطوا للبلاد وللمصلحة العامة.
و صرح العثماني أمام حشد من داعمي البيجيدي أن حزب المصباح هو حزب الانتماء و النضال و العطاء، مضيفا بأنهم كأعضاء بالحزب لا يعملون لمصالح شخصية و لا للاغتناء و إنما لخدمة الصالح العام و البلاد.
و قال الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بأنه يجب أن يعطوا لشباب الحزب المثل و النموذج في الشفافية و المصداقية و النزاهة و التفاني في خدمة الوطن.
و خاطب العثماني أعضاء حزبه قائلا: “إن وجدتم أمورا غير معقولة داخل الحزب، فلتعبروا بكل حرية وتستنكروا ذلك، فهذه هي الإضافة النوعية لحزب العدالة والتنمية للساحة السياسية”.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
4
1
8 تعليقات
قاليك يعمل بلا ما ياخذ. ايوا هاداك الي خدام خمس سنوات وخاد تقاعد سمين …
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
اشعطيتوا للبلاد والعباد هادي عشر سنوات وانتم طالعين واكلين وهابطين واكلين. وحتى انت السي بنعرفة مني غيجمعوا معاك غايعطيوك سبعة ملايين سنتيم شهريا صافية. ايوا اتمتع لي مع راسك.
وحتى ديك اللي سميتها عيادة عندك راها من سنين غلقها العنكبوت حتى قبل ان يدخلوك للحكومة المحكومة
ليس بين القنافذ أملس
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
دبكشي والبليكي
ايه عندك الصح امش عاودها للذيب. تستحمر الشعب وانتم كتقسم الوزيعات في الغرفة الاولى والثانية.
كيف ما قال أزمي: ما كنخدموج بيليكي
سيروا الله يعطينا وجهكم