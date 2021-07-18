العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

2021-07-18 / 11:13 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية في مهرجان خطابي مساء اليوم أنهم في حزب العدالة و التنمية لا يعملون ليأخذوا ولكن ليعطوا للبلاد وللمصلحة العامة.

و صرح العثماني أمام حشد من داعمي البيجيدي أن حزب المصباح هو حزب الانتماء و النضال و العطاء، مضيفا بأنهم كأعضاء بالحزب لا يعملون لمصالح شخصية و لا للاغتناء و إنما لخدمة الصالح العام و البلاد.

و قال الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بأنه يجب أن يعطوا لشباب الحزب المثل و النموذج في الشفافية و المصداقية و النزاهة و التفاني في خدمة الوطن.

و خاطب العثماني أعضاء حزبه قائلا: “إن وجدتم أمورا غير معقولة داخل الحزب، فلتعبروا بكل حرية وتستنكروا ذلك، فهذه هي الإضافة النوعية لحزب العدالة والتنمية للساحة السياسية”.

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