الناظور.. البحرية الملكية تنقذ يختا إسبانيا بعد عطل لمحركه

2021-07-18 / 10:25 مساءً
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هبة بريس_ وجدة

علم من مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، قدمت متم زوال أمس السبت 17 يوليوز الجاري ، مساعدة لليخت الاسباني “غاليليا” الذي كان قد واجه صعوبات بعد عطل في المحرك وقع في عرض سواحل الناظور على بعد حوالي 20 كلم.

وأوضح المصدر ذاته، أن عملية القطر التي بدأت في الساعة السادسة والنصف مساء، مكنت من إعادة اليخت، وعلى متنه سبعة إسبان سالمين، إلى الميناء الخارجي للناظور على الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء.

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