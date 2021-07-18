للحفاظ على نظافة المدينة.. جماعة طنجة تمنع “تشواط” الأضاحي بالشوارع

2021-07-18 / 10:18 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

في قرار تروم من خلاله الحفاظ على نظافة و جمالية المدينة، أصدرت جماعة طنجة قرارا يقضي بمنع “تشواط” رؤوس و أرجل المواشي بالشارع العام خلال عيد الأضحى.

و قررت جماعة طنجة، في إطار الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الجماعي في ميدان الشرطة الإدارية، بشكل مؤقت منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع وأزقة المدينة.

و افادت جماعة طنجة، في بلاغ لها، بأن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على نظافة الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة، وضمان أمن وسلامة المرور والصحة العمومية، إلى جانب الآثار السلبية التي تخلفها ظاهرة شي رؤوس الأضاحي من تراكم للأزبال وانتشار للأوساخ وعرقلة لحركة المرور.

و أوضحت ذات الجماعة في بلاغها أن القرار يهدف إلى “الحفاظ على نظافة المدينة وتنظيم العملية وتفادي الأضرار المترتبة عنها”.

و شددت الجماعة السالفة الذكر أن إصدار هذا القرار التنظيمي المؤقت، الذي لا يمس بشعيرة عيد الأضحى والتقاليد المصاحبة لها، “لا يمنع بشكل مطلق شي رؤوس الأضاحي في الشوارع، بل يبقى أمر تنزيله للسلطات المحلية بالأماكن التي يمكنها استقبال هذا النشاط والامتثال لتعليمات الإدارة والسلطات المحلية مع مراعاة الحفاظ على الهدوء وعدم إزعاج السكان، والحرص على إطفاء النيران بعد الانتهاء من مزاولة النشاط”.

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