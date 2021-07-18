وزير داخلية موريتانيا يبدي إعجابه بالتجربة المغربية في التنمية

2021-07-18 / 9:58 مساءً
0

هبة بريس ـ متابعة

زار محمد بودرا بصفته كرئيس لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة دولة موريتانيا الشقيقة و استقبله عدد من مسؤوليها الحكوميين.

و تأتي زيارة بودرا بدعوة من رابطة عمداء موريتانيا، وتنفيذا لبروتوكول التفاهم حول التعاون والشراكة، الموقع بين كل من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ورابطة عمداء موريتانيا.

و عقد رئيس منظمة المدن و الحكومات المتحدة لقاءات مع عدد من مسؤولي موريتانيا أبرزهم الوزير الأول و كذا وزير الخارجية و التعاون و وزير الداخلية واللامركزية.

و خلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان آفاق التعاون الواعدة بين الجماعات الترابية بالبلدين، في ظل الإرادة المعبر عنها من قبل الطرفين في بروتوكول التعاون المذكور، الرامي لتقوية مسار الديمقراطية المحلية واللامركزية والحكامة الترابية وتبادل ونقل التجارب والخبرات.

وأبدى وزير الداخلية واللامركزية إعجابه بالتجربة المغربية في ميدان التنمية المحلية و ذلك في خضم النقاش الخاص بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس المحلية في توطيد العلاقات الثنائية بين الشعبين، من خلال إقامة الشراكة والتعاون والتكامل بين مختلف هيآت اللامركزية، تماشيا مع إرادة وتوجيهات قائدي البلدين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

2021-07-18 / 11:13 مساءً
Photo of ”بوعياش“ تدعو للسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات

”بوعياش“ تدعو للسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات

2021-07-18 / 11:00 مساءً
Photo of بسبب “شعب القبايل”.. السعار يصيب برلمان الجزائر ونوابه يهاجمون المغرب

بسبب “شعب القبايل”.. السعار يصيب برلمان الجزائر ونوابه يهاجمون…

2021-07-18 / 9:17 مساءً
Photo of بعد تجاهلها من طرف المغرب.. الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط

بعد تجاهلها من طرف المغرب.. الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط

2021-07-18 / 6:33 مساءً
Photo of شناوي يستقيل من حزب الاشتراكي الموحد ويتهم منيب “بالتنكر لليسار “

شناوي يستقيل من حزب الاشتراكي الموحد ويتهم منيب “بالتنكر…

2021-07-18 / 3:38 مساءً
Photo of فرّ بمعلومات استخباراتية.. قائد الدرك الجزائري السابق يشتري جواز سفر “فانواتو”

فرّ بمعلومات استخباراتية.. قائد الدرك الجزائري السابق يشتري جواز…

2021-07-18 / 12:41 مساءً
Photo of “البام” يجمد عضوية رئيسة مجلس جهة الشمال بعد حضورها لقاء للأحرار

“البام” يجمد عضوية رئيسة مجلس جهة الشمال بعد حضورها…

2021-07-18 / 10:41 صباحًا
Photo of منيب : قرار سحب الترشيح المشترك جاء لانقاذ فيدرالية اليسار

منيب : قرار سحب الترشيح المشترك جاء لانقاذ فيدرالية…

2021-07-18 / 10:00 صباحًا
Photo of صحفي جزائري : النظام العسكري يتحمل مسؤولية تهديده للوحدة الوطنية

صحفي جزائري : النظام العسكري يتحمل مسؤولية تهديده للوحدة…

2021-07-18 / 9:03 صباحًا
Photo of الإفراج عن معتقلين والقبض على متظاهرين جدد.. حلقة مفرغة في الجزائر

الإفراج عن معتقلين والقبض على متظاهرين جدد.. حلقة مفرغة…

2021-07-17 / 3:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق