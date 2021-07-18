وزير داخلية موريتانيا يبدي إعجابه بالتجربة المغربية في التنمية

هبة بريس ـ متابعة

زار محمد بودرا بصفته كرئيس لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة دولة موريتانيا الشقيقة و استقبله عدد من مسؤوليها الحكوميين.

و تأتي زيارة بودرا بدعوة من رابطة عمداء موريتانيا، وتنفيذا لبروتوكول التفاهم حول التعاون والشراكة، الموقع بين كل من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ورابطة عمداء موريتانيا.

و عقد رئيس منظمة المدن و الحكومات المتحدة لقاءات مع عدد من مسؤولي موريتانيا أبرزهم الوزير الأول و كذا وزير الخارجية و التعاون و وزير الداخلية واللامركزية.

و خلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان آفاق التعاون الواعدة بين الجماعات الترابية بالبلدين، في ظل الإرادة المعبر عنها من قبل الطرفين في بروتوكول التعاون المذكور، الرامي لتقوية مسار الديمقراطية المحلية واللامركزية والحكامة الترابية وتبادل ونقل التجارب والخبرات.

وأبدى وزير الداخلية واللامركزية إعجابه بالتجربة المغربية في ميدان التنمية المحلية و ذلك في خضم النقاش الخاص بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس المحلية في توطيد العلاقات الثنائية بين الشعبين، من خلال إقامة الشراكة والتعاون والتكامل بين مختلف هيآت اللامركزية، تماشيا مع إرادة وتوجيهات قائدي البلدين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0