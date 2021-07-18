بسبب “شعب القبايل”.. السعار يصيب برلمان الجزائر ونوابه يهاجمون المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن السعار اشتد لدى مسؤولي الجزائر الذين يصيبهم الإسهال بمجرد ذكر عبارة المغرب أو سماعها حيث أضحى المغرب حديثهم صباحا مساءا.

و أصبح حكام المرادية و جنرالات العسكر و أبواقهم الإعلامية التافهة متخصصين في مهاجمة كل ما هو مغربي في محاولة منهم لتصدير الأزمات الخانقة التي تعشش في بلادهم و لتمويه الشعب الجزائري الشقيق و تحوير مطالبه بالعيش الكريم في بلد الغاز و البترول.

آخر شطحات الديك الجزائري المذبوح هو ما صدر من برلمانهم بعدما صدر بلاغ يمثل بعض النواب الجزائريين يطالبون من خلاله المغرب بالكف عن الإساءة لبلدهم و الابتعاد عن ما من شأنه اثارة النعرات القبلية.

وأصدر مجلس الأمة الجزائري بيانا قال فيه أن المجلس “وهو يتلقى باستغراب بالغ التصريح غير المقبول وغير المعقول لممثل المملكة المغربية بالأمم المتحدة، الذي جهر وبصفة رسمية بدعم المغرب ما يسمى حسبه حق تقرير المصير للشعب القبائلي، فإنه يعتبر هذا الموقف الذي لا قيمة له من النواحي الدبلوماسية والاعتبارية موقفا يختزل انزعاجا قديما متجددا من النجاحات المحرزة في تاريخ الجزائر التي تنحو بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخطى ثابتة نحو تثبيت مؤسساتها وتدعيم استقلالية قرارها السياسي”.

ودعا بيان مجلس الأمة الجزائري المغرب إلى “تدارك سقطته التي يعتبرها ردة متقدمة جدا في انتهاك القانون الدولي وانزلاقا غير مسبوق نحو الهاوية”.

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