مديرية الأمن تلجأ للمداومة لتسهيل الحصول على بطاقة السوابق

هبة بريس ـ متابعة

في إطار عملية تقريب الخدمات من اامواطنين و تسهيلها، تواصل مديرية الأمن تخديث خدماتها و تجويدها و تبسيط مساطرها و هاته المرة من خلال تسهيل الحصول على شهادة السوابق الأمنية باعتماد نظام الديمومة.

و في هذا الصدد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها شرعت في تنزيل مجموعة من الإجراءات الرامية لتسهيل الحصول على بطاقة السوابق خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 يوليوز الجاري.

هذا التدبير يأتي وفق المديرية في إطار دعم التدابير المواكبة للاستحقاقات الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية المزعم تنظيمها في 6 غشت 2021.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الإجراءات المتخذة تتمثل في تخصيص نظام للمداومة بكافة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني، مخصصة لاستقبال ومعالجة طلبات الحصول على شهادة السوابق التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، يتم العمل بها ابتداء من الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء طيلة أيام الأسبوع، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف زوالا يومي السبت والأحد.

وأشار المصدر إلى أن حزمة التدابير المبسطة التي أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني، تتضمن أيضا فتح إمكانية تقديم طلبات الحصول على بطاقة السوابق بشكل فردي من قبل المرشحين أنفسهم أو في شكل لوائح جماعية يدلي بها ممثلو الهيئات والتنظيميات المشاركة في هذه الاستحقاقات، على أن تتم عملية سحب هذه البطائق بشكل شخصي من قبل المرشحين في جميع الحالات.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات والتدابير تندرج في إطار انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في إنجاح مسلسل الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة خلال السنة الجارية، وذلك من خلال تسهيل مهمة تحصيل الوثائق التعريفية وفي مقدمتها بطاقة السوابق القضائية المطلوبة لإتمام ملفات الترشيح.

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