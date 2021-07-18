الحكومة ترفض مطلب الموظفين بإضافة الجمعة لعطلة العيد

2021-07-18 / 8:24 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

رفضت الحكومة مطلب عدد من موظفي القطاع العام و الذين كانوا يمنون النفس بتزجية عطلة العيد مع ذويهم بشكل مريح بعدما فرضت عليهم العودة يوم الجمعة لاستئناف العمل.

و كان موظفو القطاع العام بالمغرب يسعون لنيل عطلة عيد موسعة تنطلق من يوم العيد و تستمر لبداية الاسبوع المقبل، قبل أن يصدموا بقرار الحكومة و الذي حدد عطلة العيد في يومين فقط.

و في هذا الصدد، أعلن قطاع إصلاح الادارة  التابع لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة عن استئاف العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الجمعة 23 يوليوز  بعد عطلة العيد الاضحى.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة أنه تقرر  بمناسبة عيد الاضحى أن تعطل عن العمل الادارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يومي الاربعاء والخميس 21 و22 يوليوز 2021، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم رقم  2-77 -169 ل 9 ربيع الاول 1397 الموافق ل 28 فبراير 1977.

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