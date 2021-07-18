الحكومة ترفض مطلب الموظفين بإضافة الجمعة لعطلة العيد

2021-07-18 / 8:24 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رفضت الحكومة مطلب عدد من موظفي القطاع العام و الذين كانوا يمنون النفس بتزجية عطلة العيد مع ذويهم بشكل مريح بعدما فرضت عليهم العودة يوم الجمعة لاستئناف العمل.

و كان موظفو القطاع العام بالمغرب يسعون لنيل عطلة عيد موسعة تنطلق من يوم العيد و تستمر لبداية الاسبوع المقبل، قبل أن يصدموا بقرار الحكومة و الذي حدد عطلة العيد في يومين فقط.

و في هذا الصدد، أعلن قطاع إصلاح الادارة  التابع لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة عن استئاف العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الجمعة 23 يوليوز  بعد عطلة العيد الاضحى.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة أنه تقرر  بمناسبة عيد الاضحى أن تعطل عن العمل الادارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يومي الاربعاء والخميس 21 و22 يوليوز 2021، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم رقم  2-77 -169 ل 9 ربيع الاول 1397 الموافق ل 28 فبراير 1977.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الناظور.. البحرية الملكية تنقذ يختا إسبانيا بعد عطل لمحركه

الناظور.. البحرية الملكية تنقذ يختا إسبانيا بعد عطل لمحركه

2021-07-18 / 10:25 مساءً
Photo of للحفاظ على نظافة المدينة.. جماعة طنجة تمنع “تشواط” الأضاحي بالشوارع

للحفاظ على نظافة المدينة.. جماعة طنجة تمنع “تشواط” الأضاحي…

2021-07-18 / 10:18 مساءً
Photo of مديرية الأمن تلجأ للمداومة لتسهيل الحصول على بطاقة السوابق

مديرية الأمن تلجأ للمداومة لتسهيل الحصول على بطاقة السوابق

2021-07-18 / 8:28 مساءً
Photo of لتسريع حملة التلقيح.. المغرب ينجح في تأمين كمية لقاح جديدة

لتسريع حملة التلقيح.. المغرب ينجح في تأمين كمية لقاح…

2021-07-18 / 7:23 مساءً
Photo of الاكتظاظ المروري يخنق شوارع البيضاء قبيل عيد الأضحى

الاكتظاظ المروري يخنق شوارع البيضاء قبيل عيد الأضحى

2021-07-18 / 6:26 مساءً
Photo of كورونا المغرب.. تسجيل 2144 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎‎

كورونا المغرب.. تسجيل 2144 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس…

2021-07-18 / 5:09 مساءً
Photo of بعد ضربها بإقليم برشيد…عصابة الفراقشية تُمنع من دخول إقليم سطات

بعد ضربها بإقليم برشيد…عصابة الفراقشية تُمنع من دخول إقليم…

2021-07-18 / 4:45 مساءً
Photo of إصابة المفكر المغربي محمد سبيلا بوباء كورونا

إصابة المفكر المغربي محمد سبيلا بوباء كورونا

2021-07-18 / 4:12 مساءً
Photo of عيد الأضحى.. خبير يحذر من تسبب التجمعات العائلية في انتكاسة وبائية

عيد الأضحى.. خبير يحذر من تسبب التجمعات العائلية في…

2021-07-18 / 2:15 مساءً
Photo of التحقيق مع ” مخزني مزور” والجهاز يحتاج الى ترقيم في الزي

التحقيق مع ” مخزني مزور” والجهاز يحتاج الى ترقيم…

2021-07-18 / 12:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق