في سيناريو مثير.. شباب المسيرة يحقق الصعود للقسم الثاني

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن ممثل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، فريق شباب المسيرة، من نيل بطاقة الصعود للقسم الوطني الثاني في سيناريو مثير و تنافس محموم استمر حتى صافرة نهاية مباريات الجولة 30 من القسم الوطني.

و تمكن شباب المسيرة من الفوز على منافسه النادي المكناسي بعقر داره، بعدما كان الكوديم كذلك ينافس على بطاقة الصعود رفقة فتح الناظور و الذي كان ينفرد بالمركز الثاني قبل أن ينهزم في مباراته أمام اولمبيك اليوسفية.

و بانتصار أبناء العيون و هزيمة منافسهم النادي المكناسي و تعادل فتح الناظور، يكون شباب المسيرة رسميا قد صعد للقسم الاحترافي الثاني رفقة ممثل الجهة الشرقية فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي الذي ضمن صعوده قبل 3 جولات.

أما المغادرين للقسم الوطني، فقد واصل شباب الريف الحسيمي انحداره ليجاوره فريق هلال تراست الذي انهزم بخماسية أمام سيدي قاسم.

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