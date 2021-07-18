في سيناريو مثير.. شباب المسيرة يحقق الصعود للقسم الثاني

2021-07-18 / 7:54 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن ممثل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، فريق شباب المسيرة، من نيل بطاقة الصعود للقسم الوطني الثاني في سيناريو مثير و تنافس محموم استمر حتى صافرة نهاية مباريات الجولة 30 من القسم الوطني.

و تمكن شباب المسيرة من الفوز على منافسه النادي المكناسي بعقر داره، بعدما كان الكوديم كذلك ينافس على بطاقة الصعود رفقة فتح الناظور و الذي كان ينفرد بالمركز الثاني قبل أن ينهزم في مباراته أمام اولمبيك اليوسفية.

و بانتصار أبناء العيون و هزيمة منافسهم النادي المكناسي و تعادل فتح الناظور، يكون شباب المسيرة رسميا قد صعد للقسم الاحترافي الثاني رفقة ممثل الجهة الشرقية فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي الذي ضمن صعوده قبل 3 جولات.

أما المغادرين للقسم الوطني، فقد واصل شباب الريف الحسيمي انحداره ليجاوره فريق هلال تراست الذي انهزم بخماسية أمام سيدي قاسم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اتحاد طنجة تضمد جراح التوقيفات بفوزها على بطل المغرب

اتحاد طنجة تضمد جراح التوقيفات بفوزها على بطل المغرب

2021-07-18 / 7:08 مساءً
Photo of الأهلي المصري يرفع لقب عصبة الأبطال بمركب محمد الخامس

الأهلي المصري يرفع لقب عصبة الأبطال بمركب محمد الخامس

2021-07-17 / 11:25 مساءً
Photo of لقجع يكشف تفاصيل “المليار دولار” و يقنع موتسيبي بقوة المشروع القاري

لقجع يكشف تفاصيل “المليار دولار” و يقنع موتسيبي بقوة…

2021-07-17 / 10:57 مساءً
Photo of التعادل يحسم قمة الرجاء و آسفي و يشعل وصافة الدوري

التعادل يحسم قمة الرجاء و آسفي و يشعل وصافة…

2021-07-17 / 7:28 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو.. تسجيل أول إصابة بكورونا

أولمبياد طوكيو.. تسجيل أول إصابة بكورونا

2021-07-17 / 11:36 صباحًا
Photo of فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية يتسلم درع البطولة الوطنية الاحترافية

فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية يتسلم درع البطولة…

2021-07-15 / 10:59 مساءً
Photo of رسميا.. الوداد بطلا للدوري المغربي قبل ثلاث جولات من نهايته

رسميا.. الوداد بطلا للدوري المغربي قبل ثلاث جولات من…

2021-07-14 / 11:26 مساءً
Photo of اللجنة الأولمبية المغربية تعلن هوية حاملي العلم الوطني بطوكيو

اللجنة الأولمبية المغربية تعلن هوية حاملي العلم الوطني بطوكيو

2021-07-14 / 7:18 مساءً
Photo of ثلاث نقاط إضافية تقرب الرجاء من مقعد عصبة الأبطال

ثلاث نقاط إضافية تقرب الرجاء من مقعد عصبة الأبطال

2021-07-14 / 7:07 مساءً
Photo of الجيش الملكي يقسو على يوسفية برشيد بثلاثية

الجيش الملكي يقسو على يوسفية برشيد بثلاثية

2021-07-13 / 8:08 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق