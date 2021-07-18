لتسريع حملة التلقيح.. المغرب ينجح في تأمين كمية لقاح جديدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

يواصل المغرب تعزيز موارده من لقاحات كورونا بفضل السياسة الملكية و التعليمات السامية لتأمين اللقاحات طيلة الحملة الوطنية للتلقيح.

و سارع المغرب للمرور لمرحلة جديدة في عملية التطعيم بلقاحات كورونا من خلال توسيع استفادة الشباب ما بين 30 و 34 سنة بدورهم من اللقاح مباشرة بعد عيد الأضحى.

هذا الأمر، تطلب تأمين كميات مهمة من اللقاحات و هو ما حرص المغرب بتنسيق مع الجهات المصنعة و المصدرة على القيام به حيث تم التوصل خلال الأسبوع الحالي بما يقارب 4 ملايين جرعة لقاح سينوفارم.

و بالإضافة لذلك، سيتم حسب مصدر من اللجنة العلمية لتتبع الوضعية الوبائية بالمغرب استلام شحنة جديدة من لقاحات كورونا بداية الأسبوع القادم.

و أوضح ذات المصدر ان المغرب سيتوصل بمليوني جرعة اضافية من لقاح سينوفارم الصيني في الأيام الأولى من الأسبوع القادم و ستليها دفعة ثانية في اخر الأسبوع بنفس الكمية وفق ما تم الاتفاق به مع الجانب الصيني.

*الصورة من الأرشيف

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