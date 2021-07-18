اتحاد طنجة تضمد جراح التوقيفات بفوزها على بطل المغرب

2021-07-18 / 7:08 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من توقيف عدد من لاعبيه و أطره التقنية و مسيريه، تمكن فريق اتحاد طنجة من تجاوز محنة التوقيفات التي عاشها مؤخرا بانتصاره الثمين على الوداد الرياضي في الجولة 28 من البطولة الاحترافية.

و تمكن اتحاد طنجة في لقاء مثير احتضه مركب محمد الخامس و شهد طرد لاعبين اثنين من الفوز على بطل المغرب بأربعة اهداف لاثنين.

أهداف اتحاد طنجة تناوب على تسجيلها كل من اكسيل مايي هدفين و يوسف انور و موكوكو، بينما أهداف الوداد كانت من توقيع أيوب الكعبي و محمد الوردي.

و بهاته الهزيمة تجمد رصيد الوداد الذي ضمن بطولة المغرب رسميا في 63 نقطة، بينما ارتقى ممثل طنجة للمرتبة السادسة بخمسة و ثلاثين نقطة.

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