بعد تجاهلها من طرف المغرب.. الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط

2021-07-18 / 6:33 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

استدعت الجارة الجزائر سفيرها بالرباط للتشاور و ذلك بعد ان تجاهلت السلطات الرسمية المغربية طلبها السابق الخاص برغبتها في توضيحات بخصوص حديث سفير مغربي عن جمهورية القبائل الشقيقة و رغبة شعبها في إنهاء الاحتلال الجزائري لأراضيهم و الذي عمر لعقود.

و حسب وكالات أنباء دولية، فقد أفاد تلفزيون “النهار” الجزائري بأن وزارة الخارجية استدعت سفيرها لدى الرباط للتشاور، وأنها “لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى”.

وأكدت الخارجية الجزائرية وفق ذات المصدر في بيان لها، أن “هذا الإجراء يأتي نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، بعد تصرف ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، والذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل”.

وتابعت: “هناك ضرورة ملحة في توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن تصريحات سفيرها بنيويورك”.

وأضافت: “نظرا لغياب أي رد إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورا، للتشاور”، موضحة أنها “لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية”.

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‫21 تعليقات

  1. المغرب يحترم الجار كما وصى به رسولنا الكريم ، وتم تمديد اليد اليهم دون جدوى ، لنعلم اننا نخاطب جنرالاات عش العنكبوت في ادهانهم فعلينا معاملتهم بالمثل من الان فصاعدا و المطالبة و مساعدة استقلال شعب القبائل لترى جارة السوء على مادا صبرنا عليه لعقود ونحن مستعدون لكل الاحتمالات ليكن في علمكم

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