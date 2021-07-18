بعد تجاهلها من طرف المغرب.. الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط
هبة بريس ـ وكالات
استدعت الجارة الجزائر سفيرها بالرباط للتشاور و ذلك بعد ان تجاهلت السلطات الرسمية المغربية طلبها السابق الخاص برغبتها في توضيحات بخصوص حديث سفير مغربي عن جمهورية القبائل الشقيقة و رغبة شعبها في إنهاء الاحتلال الجزائري لأراضيهم و الذي عمر لعقود.
و حسب وكالات أنباء دولية، فقد أفاد تلفزيون “النهار” الجزائري بأن وزارة الخارجية استدعت سفيرها لدى الرباط للتشاور، وأنها “لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى”.
وأكدت الخارجية الجزائرية وفق ذات المصدر في بيان لها، أن “هذا الإجراء يأتي نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، بعد تصرف ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، والذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل”.
وتابعت: “هناك ضرورة ملحة في توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن تصريحات سفيرها بنيويورك”.
وأضافت: “نظرا لغياب أي رد إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورا، للتشاور”، موضحة أنها “لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية”.
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في عام 1975 صبيحة عيد الأضحى 18 ديسمبر أي بعد شهر على المسيرة الخضراء تبعتها ما يسمي بـالمسيرة السوداء أو المسيرة الكحلاء حين قامت العصابة بعملية تهجير قسري شملت 45 ألف عائلة مغربية أو ذات أصول مغربية كانت مقيمة في الجزائر، وصل عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم إلى زهاء 350 ألف شخص أي نفس عدد الأشخاص الذين شاركوا في المسيرة الخضراء
المغرب لم يقم الا بتقديم درس لجنرالات الجزاءر على تخبطهم وجهلهم للسياسة.ماذا تنتظر من شعب فصل عسكر الجزاءر جزءامن اقالييمه بتموين وتمويل جزاءري
لا رد ولا توضيح من الرباط على السفير الجزاىري مغادرة الرباط فورا ولسنا في حاجة الى من يملي علينا نحن دولة مؤسسات ودولة سيادة ومقدسات وانتهى الكلام
ماذا ستفعلين أيتها الجارة الوقحة؟ إن حماقاتك ستوقعك في الهلاك لا مخالة. الله إجيبها فقاسح الراس
أتمنى أن يغلق المغرب كل الأبوب في وجه العصابة الحاكمة في الجزائر.
اجراءات اخرى . عدم ارسال الخبز والغاز الى المغرب
المغرب عانا اويل من تصرفاتكم تقومون بانشاء منظمة وتمويل وتسليح منظمة تريد تشتيت المغرب الى كيانات وهمية .
لانريد اي علاقات معكم
الصحراء مغربية لانها لم تكن ابدا غير ذالك
ارجيعوا الى التاريخ يا ناكري الجميل
العمل الان يجب ان ينصب على فتح سفارة لجمهورية القبائل وودعمها في جميع المحافل الدولية
الردّ المغربي هو : حقكم هو الثلث من خمسة👆🏿
علينا استدعاء سفيرنا وقطع كل علاقة مع عصابة الفراقشية وانتهينا
تعنت قصر المرادية جعل السيل يصل الزبى 46 سنة وانتم تهرولون لتقسيم المغرب. المغرب مد يديه إليكم مرات كثيرة لاكن دون جدوى.رسالة عمر هلال احستكم بنار الانفصال التي اكتوى بها المغرب لمدة 46 سنة فدوقو العذاب.
المرجو أن يغلق السفير الباب وراه. الى مزبلة التاريخ و الى بلاد الطوابير
مرحبا بسفير جمهورية القبائل الشقيقة فالمغرب
المغرب متيعطيهمش قيمة كاع و متيتسوقش ليهم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
مشكلة هاذي، الجزائر ستتخذ قرارا ضد المغرب ، ستوقف تصدير الماء والحليب الى المغرب
ارجو ان لا يعود هذا السفير الجاسوس الجزاءري الي الرباط عليه ان يغادر ولا يلتفت إلى الوراء.دولة مارقة منبثقة من رحم العشوائية الاستعمارية لا يمكن ان تتحكم وتملي الآراء على أمة ودولة قائمة الذات منذ قرون
اظن ان كبرانات الجزاءر سوف يقومون بحماقة عسكرية ضد المغرب وهم يرغبون بتدخل الدول العربية لايقافها خوفا من الهزيمة ولكي يقولوا نحن نهجم على كل من يتحدانا اعني يقول الحقيقة لكن هيهات ادا بدات الحرب المغرب لن يتوقف حتى تحرير الشعب الجزاءري كله ولن نعيد الكرة التي وقعت في حرب الرمال عندم اوقف الحسن التاني الحرب رغبة لتدخل الدول العربية