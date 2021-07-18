الاكتظاظ المروري يخنق شوارع البيضاء قبيل عيد الأضحى

2021-07-18 / 6:26 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحولت مختلف شوارع الدار البيضاء خلال الأسبوع الأخير لنقاط سوداء بفعل الازدحام المروري الكبير و هو الأمر الذي جعل عددا من المناطق تعيش حالة اختناق.

و عانى مستعملو الطريق بالدار البيضاء في الأيام الأخيرة من الاكتظاظ الذي يتزامن مع عيد الأضحى، حيث لا يكاد يمر يوم دون أن يشهد الطريق السريع وسط المدينة حالة “بلوكاج” قد تصل لساعات.

و بالرغم من لجوء عدد من السائقين لتطبيقات هاتفية تساعد على اختيار الطريق الأقل ازدحاما غير أن الاختناق المروري الذي تشهده البيضاء مؤخرا جعل مهمة التنقل بين أطراف العاصمة الاقتصادية أمرا غير يسير.

و تعودت البيضاء أن تعيش في مثل هاته المناسبات من السنة على وقع مثل هات المشاكل، حيث تسترجع شوارع البيضاء هدوءها مباشرة بعد صلاة العيد و الأيام التي تليها بسبب تفضيل عدد من قاطني المدينة تمضية العيد بعيدا عن الصخب و الضجيج  و رفقة الأهل في مناطق بعيدة عن المركز.

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