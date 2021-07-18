كورونا المغرب.. تسجيل 2144 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎‎

هبة بريس- الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاحد 18 يوليوز الجاري، عن تسجيل 2144 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 557632 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت التأكد من 848 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 531649 فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 9450 حالة وفاة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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